Uniqa poisťovňa počíta v tomto roku s mierny rastom poistného aj zisku

Predpísané poistné by podľa odhadov spoločnosti malo stúpnuť o vyše jedno percento a hrubý zisk by mal stúpnuť o viac ako 5 %.

Uniqa poisťovňa počíta, že v tomto roku dosiahne predpísané poistné v sume približne 140 mil. eur. V porovnaní so skutočnosťou minulého roka by to znamenalo nárast o viac ako jedno percento. Vlani totiž spoločnosť evidovala predpis v sume 137,9 mil. eur. Poisťovňa plánuje podľa jej vyjadrení rásť v neživotnom, ako aj v životnom poistení.

Dominantný majetok a zodpovednosť

Predovšetkým chce spoločnosť rásť v poistení majetku a zodpovednosti, kde Uniqa vidí naďalej potenciál v poistení domácností, korporátneho obchodu a malých a stredných podnikateľov. V životnom poistení plánuje rásť predovšetkým v rizikovom životnom poistení, kde sa spolieha na partnerov v bankovom distribučnom kanáli. „Aj v roku 2019 plánujeme ďalšie rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného poistenia,“ uviedla spoločnosť vo výročnej správe.

V tomto roku poisťovňa predpokladá okrem rastu predpísaného poistného nad úrovňou trhu aj stabilný vývoj škodovosti a mierne zníženie nákladovosti. Na základe týchto predpokladov očakáva firma v tomto roku zisk pred zdanením vo výške 6,3 mil. eur. V minulom roku firma dosiahla hrubý zisk 5,99 mil. eur. Išlo by teda o vyše 5-percentný medziročný nárast.

Vplyv poistnej dane

Pre poisťovne na slovenskom trhu je najväčšou zmenou v roku 2019 zavedenie poistenej dane z neživotného poistenia, ktorá nahradila osempercentný odvod. Na rozdiel od odvodu, ktorý sa vzťahoval na nové poistné zmluvy uzavreté od 1. januára 2017, poistná daň je platná pre všetky poistné zmluvy neživotného poistenia.

Táto úprava zákona sa podľa vyjadrení poisťovne Uniqa prejavila v tom, že zavedením poistnej dane cena poistenia pre klientov stúpla, čo môže mať negatívny dopad na záujem ľudí o poistenie.

O spoločnosti

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a. s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a. s.