Úrokové sadzby na hypotékach na jeseň rekordne klesli

Tempo poklesu úrokových sadzieb na hypotékach sa na Slovensku zrýchľuje. Jeseň sa nesie podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika v znamení rekordov. Tempo zmien podľa neho diktuje cena peňazí, ktoré si banky požičiavajú za účelom úverovania. Otvára sa možnosť refinancovania, pričom refinancovanie je podľa Búlika v súčasnosti výhodné pre väčšinu ľudí so staršou hypotékou. Podľa neho je pravdepodobný ďalší pokles úrokov. „Dovolím si povedať, že dnes už nemôžeme vylúčiť ani príchod nulových hypoték,“ konštatuje analytik.

Sadzby pod percentom

Koncom júna znížila úrokovú sadzbu Slovenská sporiteľňa, a to pod psychologickú hranicu 1 %. Tento krok nasledovali Tatra banka, UniCredit Bank a aj ČSOB. Samotný pokles z tesnej blízkosti pod jednopercentnú hranicu trval bankám niekoľko mesiacov. Od júla však prišlo už k dvom razantným pohybom smerom k nižším sadzbám, obom v réžii Primabanky. Od začiatku októbra na 0,8 % a od tohto týždňa na 0,6 %.

Úrok 0,6 % pri trojročnej fixácii je polovičná sadzba oproti priemernej septembrovej sadzbe nových úverov. To je podľa Búlika taký razantný pokles, aký na slovenskom hypotekárnom trhu ešte nikdy nebol. „Primabanka sa už dlhšie snaží tlačiť na tradičných poskytovateľov hypoték a vydobyť si väčší podiel na trhu. Zatiaľ bez zásadného prelomu. Jej podiel sa v posledných mesiacoch pohyboval medzi 8 až 9 % a nič nenaznačovalo, že by sa to malo zmeniť. Aktuálny krok je však ráznym pohybom, ktorý môže ohroziť najväčších hráčov, čiže Slovenskú sporiteľňu a VÚB,“ hovorí Búlik.

Tlak na ďalší pokles

Pri tak razantnom prepade, aký vidíme v súčasnosti, je refinancovanie podľa Búlika výhodné pre väčšinu ľudí so staršou hypotékou. „To sú tisíce klientov, ktorí sa dajú do pohybu v snahe vyťažiť z existujúcej situácie. Veľkí hráči budú musieť logicky zareagovať poklesom sadzieb. Teoreticky tento súboj môže stlačiť sadzby až tesne k nule,“ uviedol Búlik. Dánska Nordea začala v lete poskytovať hypotéky so záporným úrokom 0,5 percenta. Táto banka je príklad, že nulou sa pád cien hypoték končiť nemusí. „Udržateľnosť tohto riešenia je však veľmi otázna. Podobne ako záporné sadzby ničia štátnu ekonomiku, aj pri bankovom sektore sú dlhodobo zničujúce,“ komentuje Búlik.

Otázne je, aká miera poklesu sadzieb je pre slovenské banky ešte únosná. Sektor totiž čelí návrhu na zdvojnásobenie bankovej dane z 0,2 na 0,4 % z vybraných pasív. V tejto situácii musia banky myslieť na udržanie ziskovosti, čo je podľa Búlika v priamom rozpore so znižovaním sadzieb pri hypotékach. Tie totiž dnes tvoria hlavný zdroj ziskovosti, aj keď postupne im stále viac konkurujú poplatky. Zvyšovanie poplatkov je pre banky podľa Búlika núdzové opatrenie, keď im klesajú ostatné zdroje ziskovosti. „Tento pohyb sa v blízkom čase pravdepodobne zintenzívni a poplatky porastú ešte výraznejšie,“ myslí si analytik.