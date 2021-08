Úverovanie slovenských domácností vzrástlo aj v júni, pretrváva rast objemu úverov na bývanie

Banky poskytli v júni na Slovensku nové úvery domácnostiam v objeme 1,256 mld. eur. Ako ďalej pre agentúru SITA povedala analytička 365.bank Jana Glasová, je to medziročný nárast o 4,7 %. Bolo to dané hlavne tým, že vzrástol objem úverov na bývanie, a to o viac než desatinu.

Celkový stav úverov poskytnutých obyvateľstvu predstavoval v júni úroveň 42,23 mld. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 7,4 %. Je to o niečo rýchlejšie tempo ako v predchádzajúcich mesiacoch.

Spotrebné úvery mierne klesli

„Trend z predchádzajúcich mesiacov zostáva rovnaký, čo znamená, že rástli úvery na bývanie,“ uviedla analytička. Naopak, stav spotrebiteľských úverov naďalej klesá a medziročne sa znížil o 8,2 %.

V mesačnom porovnaní, teda jún 2021 verzus máj 2021, sa celkový stav úverov obyvateľstvu zvýšil mierne o 0,9 %. Aj na mesačnej báze to bol rast pri úveroch na bývanie, a to o 1,1 %. Spotrebiteľské úvery opäť v mesačnom porovnaní klesli, ale tento pokles bol len mierny, teda o 0,2 %.

Dopyt po úveroch podľa Glasovej zostáva aj naďalej pod tlakom ekonomickej recesie spôsobenej koronavírusom. Koronakríza síce obmedzila možnosti ľudí, čo sa týka financovania bývania aj spotreby, ale výrazný dopad má len na spotrebné úvery.

„Záujem o úvery na bývanie naďalej pretrváva a očakávame, že aj pretrvávať bude,“ hovorí analytička.

Dopyt ťahajú nízke úroky

Riešenie nového bývania alebo rekonštrukcie je totiž podľa nej dôležitejšie ako financovanie spotreby. A stále platí, že dopyt po hypotékach je ťahaný smerom nahor nízkymi úrokovými sadzbami na trhu.

Na druhej strane, možnosti našincov na získanie úveru sú obmedzované prísnejšími pravidlami na poskytovanie úverov zo strany Národnej banky Slovenska.

Tie kontrolujú a regulujú úroveň zadlženosti obyvateľov tak, aby nebola príliš vysoká a aby dlžníci boli schopní splácať svoje úvery aj po prípadnom zvýšení úrokových sadzieb.

„Z dlhodobejšieho hľadiska je totiž potrebné počítať s tým, že úrokové sadzby sa budú zvyšovať. Takže tieto pravidlá centrálnej banky obmedzujú možnosti ľudí získavať úvery a tým pádom znižujú aj dopyt po úveroch,“ dodala Glasová.