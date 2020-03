V bankách na Slovensku pracovalo vlani 20 502 ľudí

V bankovom sektore na Slovensku pracovalo na konci vlaňajška 20 502 ľudí. V medziročnom porovnaní je to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) pokles o 0,7 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, teda s koncom septembra, je to taktiež pokles, a to o 0,9 %. Klesol nepatrne aj počet pracovníkov v centrálnej banke, pričom ku koncu minulého roka NBS evidovala 1 109 pracovníkov.

Z dlhodobého hľadiska ovplyvnili vývoj počtu pracovníkov v bankovom sektore rôzne udalosti. K poklesu počtu pracovníkov počas roka 2017 prispeli podľa národnej banky zmeny v celkovom počte bánk a pobočiek zahraničných bánk. Začiatkom roka 2018 sa uskutočnili organizačné zmeny v niektorých subjektoch, čo viedlo zasa naopak k nárastu počtu pracovníkov.

Na slovenskom trhu pôsobilo koncom vlaňajška podľa údajov centrálnej banky spolu 28 bankových domov. Okrem centrálnej banky je to 12 komerčných bánk a 15 zahraničných pobočiek.