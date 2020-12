V investovaní sú Slováci stále opatrnejší

Investovanie na Slovensku má potenciál rásť. Za krajinami eurozóny zaostávame. Čistý finančný majetok Slovákov v prepočte na obyvateľa je podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej najnižší spomedzi krajín eurozóny. Rozdiel nie je len vo výške finančného majetku, ale aj v skladbe či forme zhodnocovania finančných aktív. Slováci sú aj naďalej pomerne konzervatívnym národom v oblasti sporenia a investovania.

Držíme hotovosť

Podľa údajov Európskej centrálnej banky mal priemerný obyvateľ eurozóny na konci prvého polroka čistý finančný majetok vo výške 55-tisíc eur. V prípade Slováka to bola suma 7-tisíc eur. V eurozóne ako takej sa hotovosť a vklady podieľajú na finančných aktívach domácností iba tretinovým podielom. V prípade Slovenska je to podiel na úrovni 60 %. Obdobnú úroveň ukazovateľa evidujú už iba v Grécku a na Cypre. Naopak, v Holandsku hotovosť a vklady tvoria z finančných aktív obyvateľov iba 15 %.

Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk sa na finančných aktívach slovenských domácností podieľajú viac ako 20-percentným podielom, v eurozóne ide o viac ako tretinový podiel. „V prípade investícií do akcií, dlhopisov či fondov, dovedna s podielom ani nie 15 % na finančných aktívach domácností, sa však vyspelejším krajinám eurozóny doslova pozeráme na chrbát, kde je takmer tretinový podiel,“ hovorí Sadovská.

Investovanie na Slovensku tak má potenciál rásť. Potvrdzuje to aj iný ukazovateľ, ktorý investovanie domácností do cenných papierov či podielových fondov porovnáva k HDP danej krajiny. „Podľa našich prepočtov na základe údajov Eurostatu za rok 2019 sú aj v tomto prípade vyspelejší Európania približne trojnásobne väčšími investormi ako Slováci,“ hovorí Sadovská.

Rozdiel investovania a sporenia

Investovať nie je to isté ako sporiť. Pri sporení získava sporiteľ po určitom čase naspäť svoje vložené peniaze navýšené o úroky. Výnosy z klasických foriem sporenia sú však dlhodobo nízke, veľmi často pod úrovňou inflácie v krajine. Zjednodušene povedané, peniaze sa zväčša na depozitných produktoch neúročia tak rýchlo ako rastú ceny v obchodoch.

A to je zároveň podľa Sadovskej jeden z dôvodov, prečo niektoré domácnosti v posledných rokoch presúvajú svoje úspory z vkladov do iných finančných aktív, ako sú fondy, akcie či dlhopisy a teda investujú. Pri investovaní je zhodnotenie peňazí vyššie, no na druhej strane nesie so sebou určitú mieru rizika. Dnes už ale existuje niekoľko možností, ako investovať zodpovedne.