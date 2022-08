V júli zbankrotovalo 718 Slovákov, boli medzi nimi manželské páry aj dlžníci bez domova

V júli zbankrotovalo 718 Slovákov, čo je priebežne najmenší počet bankrotov v jednom mesiaci za posledných štrnásť mesiacov. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 16,4 %. V medzimesačnom porovnaní je to pokles o 16,7 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Slovak Credit Bureau (CRIF).

Zbankrotovali aj dlžníci bez domova

„V júli zbankrotovalo aj 78 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,9 percenta,“ upozornila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Zbankrotovalo 14 manželských párov, zaznamenali aj päť príbuzenských väzieb, medzi nimi bola aj matka a dvaja synovia.

Najznámejšia virtuálna adresa v Bratislave

„Zaujímavou je, že z 11 dlžníkov bez domova, ktorí zbankrotovali v Bratislave, ich má 5 adresu na najznámejšej bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské nám. 7770/10. Sídli na nej aj 8 390 právnických subjektov s IČO a 1 188 fyzických osôb vrátane podnikateľov,“ skonštatovala Marková.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla tohto roka to bolo 63 634 osobných bankrotov Slovákov. V tomto roku do konca júla zbankrotovalo 5 572 občanov.