Väčšina klientov s odkladom splátok zvládne návrat k riadnemu splácaniu

Väčšine z tých, ktorí v rámci zákona lex korona vlani požiadali o odklad splátok úverov, v najbližších týždňoch opäť nabehne splácanie. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii odborníci neočakávajú veľký nárast počtu ľudí s problémom začať splácať. Firmy sa postupne prispôsobujú novým podmienkam a hospodárstvo sa podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka rozbieha, aj keď v prvých mesiacoch tohto roka môžu byť dopady koronavírusu ešte pomerne výrazné, najmä v oblasti služieb.

Najväčšej skupine ľudí končia odklady splátok v januári a vo februári. Skúsenosti Slovenskej sporiteľne s klientmi, ktorí si vybrali kratšiu lehotu odkladu a odklad sa im už skončil v minulom roku, ukazujú, že drvivá väčšina z nich po uplynutí odkladu svoje dlhy riadne spláca. Ani pri úveroch s maximálnym, 9-mesačným odkladom neočakáva sporiteľňa zásadné problémy. „Klientom, ktorí po odklade nedokážu začať splácať v plnej výške, sme však pripravení vyjsť v ústrety,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Banky svojich klientov informujú

Viaceré bankové domy v týchto dňoch posielajú klientom upozornenie na končiace sa moratórium odkladu splátok COVID-19. Ak niekto na začiatku prvej vlny pandémie požiadal o odklad splátok v plnom rozsahu deviatich mesiacov, bude musieť podľa Swiss Life Select Slovensko začať riadne splácať svoje záväzky. Banka klientovi listom, resp. upozornením formou SMS správy, alebo cez internet banking zašle informáciu o výške riadnej splátky a tiež aj dátum jej účinnosti.

V čase pandémie môžete požiadať o odklad splátok COVID-19 iba raz. V prípade, ak ste o odklad ešte nepožiadali, môžete tak urobiť do 31. marca 2021, vrátane. Pri odklade je dôležité aj to, či bude mať klient zápis v úverovom registri alebo nie. Úvery, ktorých splácanie si klient odložil v zmysle lex korona, sú v registri označené s príznakom „Covid 19“ a v súlade s legislatívou toto označenie by nemalo mať vplyv na bonitu klienta. To však podľa Cesnakovej platilo len do konca vlaňajška. Ak klient požiada o odklad splátok v tomto roku, tak sa mu môže sťažiť prístup k úverom v nasledujúcich dvoch rokoch.

Pokiaľ klient po skončení odkladu splátok nevie splácať úver a požiada o zníženie splátky, táto informácia už podľa platnej legislatívy musí ísť do úverového registra a v budúcnosti môže znížiť dostupnosť ďalšieho úveru, preto by si mal tento krok klient dôkladne zvážiť. V každom prípade bude podľa Cesnakovej takáto negatívna informácia vnímaná miernejšie ako neplatenie úveru. Faktom ale je, že takto sú ľudia chránení pred nezdravým zadlžovaním, dodáva hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Viaceré záznamy v registri škodia

Na základe nariadenia rezortu financií by síce nemali byť minuloroční poberatelia splátkových prázdnin považovaní za rizikových, avšak to, že o odklad nakoniec požiadali, sa im v budúcnosti podľa vyjadrení spoločnosti Sophistic Pro finance nepekne vráti späť. „Budú mať záznam v úverovom registri, čo si každá banka posudzuje individuálne. Platí, že čím viac negatívnych záznamov klient má, tým viac sa mu znižuje rating. No a to vedie či už k vyšším úrokovým sadzbám na pôžičkách alebo dokonca až k zamietnutiu úveru,“ vraví oblastný riaditeľ Sophistic Pro finance Alojz Kozoň.

Podľa odhadov Sophistic Pro finance môže mať 20 až 30 percent z ľudí, ktorí požiadali vlani o odklad splátok, už onedlho skutočné finančné problémy. Ide totiž o skupinu ľudí, ktorým sa síce medzičasom príjem vrátil, no namiesto toho, aby sa správali zodpovedne a napríklad ušetrenú 500-eurovú splátku si odložili, miesto toho ju minuli na spotrebné a pre život nedôležité veci.