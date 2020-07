Väčšina Slovákov rozhoduje o finančných otázkach v rodine spoločne. V prieskume VÚB banky sa tak vyjadrilo 71 % respondentov. Napriek tomu však opýtaní uviedli, že vyše 62 % z nich má samostatný účet. Takmer 90 % respondentov si myslí, že má prehľad o rodinných financiách. Vyše 36 % si myslí, že ho má dokonalý. Prieskum VÚB banky sa uskutočnil telefonicky na vzorke 503 respondentov vo veku od 25 do 55 rokov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s partnerom.

Ako najčastejší dôvod pre spoločný rodinný účet Slováci uvádzajú šetrenie na poplatkoch. Dôvod, prečo má každý z partnerov samostatný účet, je oveľa prozaickejší. Takmer 40 % tvrdí, že to je preto, lebo ho mali zriadený pred začiatkom vzťahu a doteraz s tým nič nespravili. Až tri štvrtiny Slovákov vie, koľko zarába ich partner a vyše 80 % by neuvažovalo nad tajným účtom, o ktorom by partner nevedel.

Komunikácia je dôležitá

Peniaze sú večná téma – rozhovorov, dohadov, otázok čo je veľa a čo málo. Naopak, s cudzími ľuďmi sa v spoločnosti o peniazoch nehovorí, v určitých krajinách je táto téma dokonca tabu. Pre správne fungovanie rodiny je však podľa VÚB banky priam žiadúce, aby sa jej členovia o rodinných financiách rozprávali.

Čo sa týka rodinného rozpočtu, viac ako polovica respondentov uviedla, že rodinné výdavky platia obaja partneri rovnako. Aj v otázke šetrenia prevláda názor, že obaja partner sporia rovnako. Tvrdí to polovica opýtaných. Ak by sa respondenti mali niečoho v prípade zlej finančnej situácie vzdať, najčastejšie by to bol alkohol a oblečenie. Uviedla to zhodne štvrtina opýtaných. Tretia položka v poradí sú dovolenky, vzdala by sa ich pätina ľudí.

Transparentnosť je dôležitá

Nie je problém, aby sa slovenské domácnosti zhodli na tom, kde ušetriť. Až 71 % oslovených uviedlo, že sa vždy dohodnú. Pre dve tretiny respondentov je transparentnosť v otázke peňazí dôležitá. Viac ako polovica respondentov skôr pripúšťa, že peniaze môžu spôsobiť rozvod. Tretina oslovených s tým dokonca úplne súhlasí.

Dobrou správou je, že až 80 % opýtaných viac alebo menej hovorí svojmu partnerovi pravdu o výdavkoch. Úplný súhlas vyjadrili takmer dve tretiny opýtaných. Necelá tretina respondentov pripúšťa, že sa doma aspoň niekedy hádajú pre peniaze. Často sa tak deje iba v 1 % slovenských domácností.