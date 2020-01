Väčšina Slovákov vlastní nehnuteľnosť bez hypotéky, často však ide o viacgeneračné nehnuteľnosti

Väčšina Slovákov vlastní nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená hypotékou. Vyplýva to z aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat. Na Slovensku žije vo vlastnom až 90 % ľudí. V podnájme za trhové ceny žije 8,5 % Slovákov, dotované bývanie využíva 1,5 % ľudí. „Vysoký podiel vlastnených nehnuteľností na Slovensku súvisí s tým, ako sa skupovali družstevné byty po páde komunizmu za výhodné ceny. V tom čase to bolo v prípade trojizbového bytu už okolo 50-tisíc korún,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Deti často bývajú s rodičmi

Ako pokračovala analytička, je potrebné však pripomenúť, že na jednej strane má Slovensko vysoký podiel vlastnených bytov či domov, no na druhej strane bývajú Slováci vo viacgeneračných nehnuteľnostiach. „Až 40 % Slovákov žije v tzv. preplnených domácnostiach, častokrát páry s deťmi ešte žijú s ich rodičmi či inými príbuznými,“ doplnila Buchláková.

V súčasnosti sú na Slovensku historicky najnižšie úrokové sadzby. Sú banky, ktoré klientom ponúkajú hypotéky s úrokovou sadzbou nižšou ako je jedno percento. Pri hypotékach podľa Buchlákovej platí, že približne 53 %, teda viac ako polovica ľudí, žiadajú o hypotéku v pároch. Pokiaľ ide o spotrebné úvery, ktoré mladí využívajú napríklad aj na kúpu zariadenia či elektrospotrebičov do domácnosti, je podiel párov výrazne nižší. Znamená to, že približne každý ôsmy spotrebák si berú páry, zvyšok jednotlivci. Dôvodom je podľa analytičky najmä to, že tieto úvery sú výrazne nižšie v porovnaní s hypotékami.

Rastu zadlženosti pomáha ekonomika

Na Slovensku rastie zadlženosť vyšším tempom ako v iných krajinách. Ako pre agentúru SITA povedala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, je to spôsobené viacerými faktormi, ktoré majú spoločného menovateľa v ekonomickom vývoji. Klesá nezamestnanosť, rastú mzdy a úrokové sadzby z úverových produktov sú nízke. Patria medzi najnižšie v celej únii. „A v dôsledku snahy využiť priaznivé podmienky na našom úverovom trhu rastie zadlženosť. Na Slovensku zadlženosť podporuje aj fakt, že našinci zväčša chcú vlastniť nehnuteľnosť, v ktorej bývame,“ povedala Dovalová.