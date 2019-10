Väčšina slovenských milionárov by v prípade ďalšej krízy už nepanikárila

Slovenskí dolároví milionári sú vďaka väčším skúsenostiam lepšie pripravení na krízu než v roku 2008. V prieskume J&T Banka Wealth Report 2019 až 70 % bohatých tvrdí, že by počas krízy nepanikárili a aktíva by nepredávali tak, ako pri tej poslednej. Naopak, využili by ju na výhodné investovanie, pretože si uvedomujú, že cena aktív bude rásť. „V porovnaní s predošlou krízou sú už poučení,“ povedala na stredajšej tlačovej besede riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Ako doplnil analytik J&T Banky Stanislav Pánis, viac ako polovica slovenských milionárov oslovených v prieskume si myslí, že kríza príde do dvoch rokov. Bežná populácia však podľa neho príchod krízy až tak nevníma. „Neočakávame, že kríza príde do dvoch rokov, tak ako to očakávajú v prieskume slovenskí dolároví milionári,“ skonštatoval analytik. Môže prísť podľa neho určité ekonomické spomalenie, avšak kríza, aká bola v roku 2008, tu podľa analytika zatiaľ nehrozí. Naopak, od druhej polovice roku 2020 príde podľa Pánisa skôr oživenie svetovej ekonomiky, ktoré by sa malo preniesť aj do slovenskej ekonomiky.

Dlhodobé a pravidelné investície

Prieskum tiež ukázal, že takmer 80 % bohatých Slovákov investuje dlhodobo a pravidelne. Ako skonštatovala Macaláková, pri jednorazovej investícii totiž existuje riziko, že môžu do aktíva investovať práve vtedy, keď je trh na vrchole a aktívum je teda najdrahšie. Výhodou pravidelného investovania je podľa nej priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja.

Ako pre agentúru SITA povedal generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik, slovenskí milionári investujú viac do dlhových nástrojov, ktoré ponúkajú fixný výnos a tiež do nehnuteľností. „Za posledných desať rokov sa tak obrali o výrazný rastový potenciál, ktorý ponúkli investorom akciové trhy. Kým napríklad svetové akcie za ostatných desať rokov zarobili investorom 200 %, americké akcie veľkých spoločností dokonca až 240 %. Od vrcholu krízy v marci 2009 zarobili americké akcie veľkých spoločností takmer 400 %,“ skonštatoval Ďurik.

Z prieskumu J&T Banky ďalej vyplynulo, že celkovo najzaujímavejšie zhodnotenie očakávajú milionári na Slovensku od investícií do rezidenčných nehnuteľností a do stavebných pozemkov. V rámci nehnuteľností je dôvodom podľa Macalákovej to, že zásoba voľných bytov je aktuálne najnižšia od roku 2012, v prípade Bratislavy je to 15 rokov. Pričom je silný dopyt po bývaní pri silnom trhu práce a nízkych úrokových sadzbách. Zároveň stavebných pozemkov, na ktorých by mohli stáť nové nehnuteľnosti, je, najmä čo sa týka okolia veľkých miest, dlhodobo už veľmi málo. A aj tie voľné investori podľa Macalákovej rýchlo skupujú.

Rast IT služieb

Čo sa týka oblastí hospodárstva, bohatí očakávajú najvyšší rast od IT služieb. Je to podmienené podľa Macalákovej vývojom v poslednej dekáde, technologické spoločnosti zaznamenali totiž na akciových trhoch enormný rast. Na druhom mieste je turistika a rekreácia. V tejto oblasti zohráva úlohu podpora štátu formou zníženia DPH na ubytovacie služby a zavedenie rekreačných poukazov.

Milionári sa v prieskume priklonili k názoru, že tvorba a udržanie bohatstva sú náročnejšie ako pred rokom. Spoločne so spomaľovaním ekonomiky, zvýšenými geopolitickými neistotami či opätovným uvoľňovaním menových politík vnímajú slovenskí milionári vo zvýšenej miere zlato ako poistku uchovávateľa hodnôt. Najzaujímavejšie zhodnotenie od tejto komodity očakáva až 12 % bohatých, čo je v porovnaní s minulým rokom dvojnásobok. Podľa Macalákovej totiž v posledných šiestich rokoch cena zlata dosahuje svoje maximá a keďže bohatí pociťujú ochladzovanie ekonomiky, vtedy je pre nich táto investícia zaujímavá.

Otázne startupy

Na Slovensku je pomerne obľúbené podľa Ďurika investovanie do startupov, keďže sľubujú niekoľkonásobné zhodnotenie vstupnej investície. Avšak z prieskumu J&T Banky vyplynulo, že milionári investovaniu do startupov prestávajú veriť. Zatiaľ čo minulý rok očakávala od nich najzaujímavejšie zhodnotenie štvrtina slovenských bohatých, tento rok to je už len 17 %. Príčinou môže byť podľa Macalákovej práve očakávané spomalenie ekonomiky a to, že investície do začínajúcich firiem sú časovo aj finančne náročné a nemusia byť vždy úspešné.

Vysoká miera starostlivosti a servisu sú pre milionárov podľa Ďurika nevyhnutnosťou. Väčšina z nich preferuje osobný kontakt, mladšia generácia využíva čoraz častejšie moderné technológie. Služby tzv. concierge (VIP služba, manažovanie súkromných aktivít – pozn. red.) sú v niektorých privátnych bankách súčasťou servisu, ktorý je milionárom poskytovaný. Sú však aj privátne banky, ktoré sa vyslovene špecializujú len na čo najefektívnejšie zhodnocovanie majetku investorov a služby typu concierge prenechávajú na špecializované inštitúcie.