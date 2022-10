Väčšina sociálnych partnerov vzala návrh štátneho rozpočtu na vedomie, nesúhlas vyjadril iba ZMOS, oznámil Krajniak

Väčšina sociálnych partnerov vzala návrh budúcoročného štátneho rozpočtu na vedomie.

Ako po stredajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR povedal predseda rady Milan Krajniak, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Konfederácia odborových zväzov sú pripravení zmeniť negatívne stanovisko na súhlasné s pripomienkami, a to podľa krátkeho rokovania, ktoré sa má konať ešte vo štvrtok. Na ňom si už len upresnia detaily.

Sumy sa meniť nebudú

„Tie detaily nebudú spočívať v tom, že by sa menili sumy, ale budú sa spresňovať určité detaily, aby sa rozplynuli obavy, že niekde tie prostriedky nie sú, hoci sú,“ povedal Krajniak.

Sociálnym partnerom podľa jeho slov vyšli v ústrety tým, že diskutované výdavkové sumy začlenia do jednotlivých kapitol. Ako doplnil, jediný, kto vyjadril nesúhlas s rozpočtom, bolo Združenie miest a obcí Slovenska.

Krajniak je rád, že sa vyjasnili na stretnutí viaceré nedorozumenia a „zbytočné mediálne prestrelky“, ktoré panovali okolo jednotlivých kapitol.

Ako pokračoval štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, diskusia so sociálnymi partnermi bola hlboká a teda väčšina partnerov porozumela argumentom a vzala rozpočet na vedomie.

Pozmeňujúci návrh nezaznel

„Po vysvetlení nezaznel žiadny konkrétny pozmeňujúci návrh od nikoho, ktorý by menil obsah, formu alebo náplň rozpočtu,“ dodal Klimek.

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 6,44 % HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 50,58 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 58,45 mld. eur.

Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 7,87 mld. eur. Avšak rozpočet verejnej správy zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy.

Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 26,7 mld. eur a výdavkami za 35,04 mld. eur. Schodok štátneho rozpočtu má v ďalšom roku dosiahnuť 8,34 mld. eur.

Návrh dostávajú neskoro

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí ministerstvo financií návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra, aktuálny rozpočet plánuje vláda schvaľovať v piatok 14. októbra.

Aj po minulé roky sa väčšinou stáva, že vláda materiál schvaľuje na poslednú chvíľu. V roku 2020 návrh rozpočtu dokonca neprešiel ani tripartitou, sociálni partneri nedostali možnosť o ňom rokovať.

Sociálni partneri nie raz upozorňujú, že návrh rozpočtu verejnej správy im rezort financií odovzdáva v časovej tiesni, čo znemožňuje reálne, podrobné a odborné posúdenie prezentovaných skutočností.