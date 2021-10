Väčšine ázijských trhov sa v úvode týždňa darilo, posilnili aj napriek obavám zo šírenia koronavírusu

Ázijské akciové trhy v pondelok väčšinou posilnili napriek pretrvávajúcim obavám zo šírenia koronavírusu.

Nový predseda japonskej vlády Fumio Kišida totiž upokojil obavy v Japonsku tým, že ustúpil od vyjadrení, ktoré naznačovali, že je stúpencom zvýšenia daní z kapitálových výnosov a z dividend. Možnosť rastu takýchto daní vystrašili investorov po tom, ako sa pred týždňom ujal funkcie.

Hlavný tokijský index Nikkei 225 si pripísal 1,6 percenta a stúpol na úroveň 28 498,20 bodu. Index hongkonskej burzy Hang Seng vzrástol o dve percentá a čínsky akciový index Shanghai Composite si pohoršil o 0,01 percenta. Na juhokórejskej burze sa v pondelok pre štátny sviatok neobchodovalo.

Predpokladá sa však, že posilnenie trhov by mohlo byť len krátkodobé, pretože pretrvávajú ďalšie obavy. Napríklad to, že Európa aj Ázia pozorujú nedostatočné dodávky palív, čo by mohlo brzdiť zotavovanie z pandémie.