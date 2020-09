Väčšine mladých Slovákov sa darí podľa prieskumu splácať záväzky včas

Väčšina zadlžených mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov spláca svoje záväzky bez problémov a včas. V prieskume spoločnosti Kruk, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra Stem/Mark, sa tak vyjadrilo 86 % respondentov. Ďalších 14 % uvádza, že záväzky síce splácajú včas, ale s väčšími či menšími problémami. S veľkým meškaním a po častých upomienkach veriteľa splácajú svoje dlhy 4 % mladých dlžníkov. Len pár percent mladých Slovákov sú na tom so splácaním dlhov tak zle, že im hrozí exekúcia, alebo dokonca už sú v exekúcii či insolvencii.

Do problémov so splácaním záväzkov sa dostávajú predovšetkým dlžníci vo veku 23 až 26 rokov, ďalej ľudia s nižším vzdelaním, prípadne ešte študujúci, a dlžníci s nižšími príjmami. V prípade k neschopnosti splácať dlhy je 48 % mladých Slovákov pripravených kontaktovať veriteľa a dohodnúť sa na splácaní formou splátkového kalendára. Najviac sú takémuto riešeniu naklonení muži vo veku 27 až 30 rokov, ktorí sú nezamestnaní. Viac ako štvrtina mladých ľudí si v takejto situácii nájde ďalšiu prácu na zvýšenie príjmov.

Niektorí problémy ignorujú

„Hlavné preferované riešenia neschopnosti splácať záväzky sú zaiste správne, stále však máme medzi mladými ľuďmi 20 % respondentov, ktorí by si na splácanie aktuálneho úveru vzali ďalšiu pôžičku a 9 % mladých ľudí, ktorí by problém ignorovali,“ hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová. Tento spôsob riešenia neschopnosti splácať dlhy, ktorý často vedie podľa nej do dlhovej pasce, by zvolili predovšetkým najmladší respondenti vo veku 18 až 22 rokov.

Mladí Slováci všeobecne považujú dlžníkov s dlhmi po splatnosti za ľudí, ktorí majú v živote smolu (59 %) a neúspech (43 %). Napriek tomu sú pevne presvedčení, že sa dlžníci snažia svoje záväzky včas uhradiť (80 %) a väčšinou za svoje dlhy nemôžu (47 %). Za nedôveryhodných ľudí považuje dlžníkov 26 % mladých Slovákov.