Veľkoobchodné ceny v USA v apríli stúpli dvojnásobne viac, ako ekonómovia očakávali

Americké veľkoobchodné ceny, ktoré smerom nahor tlačí zdražovanie služieb a potravín, v apríli celkovo stúpli o 0,6 percenta. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce USA. Takýto silný rast výrobných cien ekonómov prekvapil, pričom ukazuje, že v krajine vynárajúcej sa z recesie sa začínajú zvyšovať inflačné tlaky.

Zdraželi potraviny či energie

Rast amerických výrobných cien bol dvojnásobne vyšší v porovnaní s očakávaním ekonómov, že sa zvýšia o 0,3 percenta.

Medziročne veľkoobchodné ceny v USA v apríli vzrástli o 6,2 percenta. Bolo to ich najvýraznejšie posilnenie od roku 2010. Potraviny minulý mesiac zdraželi o 2,1 percenta. Bolo to najväčšie zvýšenie ich cien od októbra minulého roka. Služby leteckých spoločností zdraželi o 0,6 percenta. Energie o 2,4 percenta zlacneli, ale nasledovalo to po sérii ich zdražovania, ktoré sa začalo v decembri. Ekonómovia sú presvedčení, že onedlho sa rast cien energií opäť obnoví.

Najvýraznejší rast za viac ako desaťročie

Správa o veľkom raste výrobných cien prišla deň po informácii, že americké spotrebiteľské ceny sa v apríli zvýšili o 0,8 percenta. Bol to ich najvýraznejší rast za viac ako desaťročie. Predstavitelia amerického Federálneho rezervného systému vrátane jeho šéfa Jeromea Powella však tvrdia, že rast cien bude dočasný a nie je znakom, že inflácia sa dostáva spod kontroly.