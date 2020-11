Viac ako tretina študentov si podľa prieskumu nesporí

Celkovo 43 percent študentov nemá prehľad o tom, koľko peňazí si vedia mesačne odložiť. V porovnaní s bežnou populáciou je to takmer o štvrtinu viac ľudí, ktorí netušia, aká suma im mesačne zostane nazvyš. Ostatní študenti, ktorí sa v tomto smere orientujú lepšie, si vedia odložiť najčastejšie do 50 eur mesačne. Ide o 41 percent študentov. Väčšiu sumu vie usporiť len 16 percent mladých. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 2muse na vzorke 1 454 respondentov.

V dnešnej dobe je podľa 365.bank bežné, že študenti popri škole pracujú alebo brigádujú, no prax ukazuje, že vo svojich financiách nemajú prehľad a chýbajú im aj správne finančné návyky. Až 35 percent študentov minie všetko, čo v danom mesiaci zarobí. Z tých, ktorí si z výplaty niečo odložia, má viac ako polovica svoje peniaze doma. Na bežnom účte ich drží 35 percent mladých a na sporení ich má uložené tretina študentov.

Horšie návyky

„Mladí ľudia, na rozdiel od svojich rodičov či dokonca starých rodičov, majú v oblasti sporenia horšie návyky,“ hovorí PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková. Môže to spôsobovať podľa nej chýbajúca finančná disciplína a aktívny štýl života. Správny prístup k sporeniu by mal byť pritom podľa Gálikovej rovnaký u mladých, ako aj u starších ľudí. Začať šetriť možno už od malých súm, pričom dôležitá je pravidelnosť, a platí pravidlo, že najskôr sporíme a potom míňame.

Hlavne mladým ľuďom môžu dopomôcť aj automatické typy sporení, ktoré sa spájajú práve s ich výdavkami, pričom každú platbu kartou zaokrúhlia nahor a rozdiel pošlú na sporenie. Takto môžu šetriť aj počas míňania.