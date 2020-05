Viac ako tretinu rekordného deficitu majú tvoriť položky, ktoré s pandémiou nemajú nič spoločné

Viac ako tretinu tohtoročného očakávaného rekordného deficitu rozpočtu verejnej správy na úrovni 8,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) majú tvoriť položky, ktoré nemajú s novým koronavírusom nič spoločné. Odhaduje to ministerstvo financií v aktuálnom programe stability, ktorý vláda posiela na posúdenie do Bruselu. Okrem pôvodne rozpočtovaného schodku v sume 480 miliónov eur ministerstvo totiž do rozpočtu zapracovalo napríklad aktuálne diskutované trináste dôchodky, ako aj ďalšie položky, s ktorými rozpočet schválený predchádzajúcou garnitúrou nepočítal.

Z celkového aktuálne odhadovaného deficitu verejných financií v objeme zhruba 7,5 miliardy eur majú totiž takéto dodatočné položky predstavovať až niečo vyše 2 miliárd eur. Tou najväčšou sú práve trináste dôchodky, ktorých vyplatenie by podľa ministerstva v tomto roku zhoršilo deficit hospodárenia verejnej správy o 442 miliónov eur. Okrem toho rezort počíta s výpadkom 292 miliónov eur z hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy. Rozpočet rezortu obrany bol zase podľa ministerstva podhodnotený o 289 miliónov eur, hospodárenie samospráv by malo byť horšie o 189 miliónov eur.

Nemocenské dávky budú vyššie

Ďalší výpadok, ktorý nesúvisí s bojom proti pandémii, sú podľa ministerstva financií očistené korekcie k eurofondom za 180 miliónov eur, o rovnakú sumu rezort zreálnil aj rozpočtované príjmy z e-kasy a nanomarkerov. Ďalších 160 miliónov eur predstavuje zreálnenie rizík pri vyšších nemocenských dávkach a dávkach v nezamestnanosti, o 146 miliónov eur sa navýšili výdavky na spolufinancovanie a 128 miliónov eur je výpadok príjmov Environmentálneho fondu. Ministerstvo do nového odhadu zapracovalo aj dlhodobo kritizovaný nereálny prevádzkový rozpočet Sociálnej poisťovne, ktorý znamená ďalší mínus 74 miliónov eur.

Pre porovnanie, suma týchto položiek mimo pandemických vplyvov nie je o mnoho nižšia, ako napríklad odhadovaný výpadok príjmov z doteraz bezprecedentného očakávaného prepadu ekonomiky, ktorý sa odhaduje v objeme necelých 2,4 miliardy eur. Opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov pandémie na výdavkovej strane pritom dosahujú 1,6 miliardy eur, na príjmovej strane niečo vyše 700 miliónov eur a vyššie dávky v nezamestnanosti pre pandémiu nás vyjdú na 173 miliónov eur. Ostatné výpadky pre koronavírus, napríklad vplyvom nižších tržieb z mýta, majú predstavovať 79 miliónov eur.

Na riziká upozorňuje aj NKÚ

Práve na riziká rozpočtu nesúvisiace s pandémiou pritom upozornil vládu vo svojej správe aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). „Ide napríklad o vyplácanie 13. dôchodkov, s ktorými štátny rozpočet schválený Národnou radou SR nepočíta, zvýšenie minimálnych dôchodkov a stanovenie hornej hranice veku odchodu do dôchodku. Rizikom sú tiež výdaje súvisiace s nákupom stíhačiek F-16, kde už pri poukázaní druhej splátky bola uhradená suma 352 miliónov eur, čo je o 44 miliónov eur viac, ako rezort obrany na rok 2019 rozpočtoval,“ uvádza kontrolný úrad, podľa ktorého existujú podobné riziká aj v ďalších kapitolách.