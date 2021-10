Rodičovský dôchodok by pomohol najmä penzistom s vyššími dôchodkami. Rozhodujúci nie je len počet detí, ale aj ich príjem

Výška rodičovského dôchodku bude v prípade jeho zavedenia závisieť od príjmu detí, ktoré budú rodičom na dôchodku dávať 2,5 percenta svojej hrubej mzdy. Má tak rásť s vyšším počtom detí ako aj vyššími príjmami detí.

Ako ďalej informuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na sociálnej sieti, v individuálnych údajoch Sociálnej poisťovne však možno pozorovať, že v priemere sa zvyknú na trhu práce lepšie uplatniť tie deti, ktorých rodičia majú vyššie dôchodky.

Vyšší dôchodok zabezpečí viac detí

Pri rovnakom počte detí platí, že desať percent dôchodcov s najvyšším dôchodkami by tak v priemere dostávalo takmer dvakrát vyšší rodičovský dôchodok ako desať percent dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

S vyšším počtom detí by priemerná výška rodičovského dôchodku rástla. Tento efekt by bol podľa rozpočtovej rady najvýraznejší u rodičov s jedným alebo dvoma deťmi. Pre rodičov s viac deťmi by bol priemerný prírastok rodičovského dôchodku s každým ďalším dieťaťom menší.

„Hlavným dôvodom je, že s rastúcim počtom detí rastie od tretieho dieťaťa aj podiel detí, ktoré neodvádzajú poistné na sociálne poistenie,“ upozorňuje rada.

Nerovnosť opatrenie nezmení

S rastúcim počtom detí v rodine by sa však situácia výrazne zmenila predovšetkým pre 10 percent dôchodcov s najnižším dôchodkom, pre ktorých by výška rodičovského dôchodku začala zaostávať za poberateľmi vyšších dôchodkov s rovnakým počtom detí.

Päť detí týchto dôchodcov by tak v priemere spoločne zaslalo približne rovnaký rodičovský dôchodok ako dve deti priemerného rodiča s dvomi deťmi.

Napriek tomu, že výška rodičovského dôchodku rastie v eurovom vyjadrení s výškou dôchodku, z pohľadu celkového prerozdelenia dôchodkov nemá podľa rozpočtovej rady opatrenie zásadný vplyv na nerovnosť v dôchodkovom systéme.

Dôvodom je skutočnosť, že nárast nerovnosti v príjmoch je kompenzovaný vyšším počtom detí u nižšie príjmových skupín.