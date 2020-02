Viacero strán by chcelo po voľbách meniť nastavenie veku odchodu do dôchodku

Súčasné nastavenie veku odchodu do dôchodku treba zmeniť. Zhodujú sa na tom viaceré politické strany, uchádzajúce sa o hlasy voličov vo februárových parlamentných voľbách. Jednou z týchto strán je aj koaličná strana Most-Híd.

„Treba prehodnotiť dôchodkový strop. Dôchodkový vek sa bude musieť nastaviť iným spôsobom, aby nepôsobil negatívne na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.

Za iné nastavenie penzijného veku sa prihovára aj expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková. „Zmeny v dôchodkovom veku prijaté súčasnou vládou nijako nepomohli ľuďom, ktorí majú pár rokov do dôchodku a nevládzu už toľko pracovať. Lepšie by bolo preto naviazať dôchodkový vek na vek dožitia v zdraví,“ povedala pre agentúru SITA.

Podľa nej by to vyriešilo obavy časti súčasných pracujúcich, či budú zo zdravotných dôvodov schopní pracovať až do dôchod­kového veku a zároveň by bol dôchodkový vek oprávnene naviazaný na zdravotný stav obyvateľstva.

Zrušenie dôchodkového stropu

„Ak bude na tom zhoda v budúcej koalícii, budeme za zrušenie dôchodkového stropu,“ potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Hlavnou ambíciou strany je však presadiť ústavný zákon o dôchodkovom systéme, ktorým by sa zaviedla fiškálna vyrovnanosť prvého dôchodkového piliera a súčasne ochránil druhý pilier.

„Považujeme za potrebné priznať si skutočné náklady na vyplácanie dôchodkov z prvého piliera a zaviesť pravidlo, že kto bude chcieť zvýšiť objem vyplácaných nárokov, bude musieť zároveň povedať, kde na to zoberie,“ tvrdí hovorkyňa liberálov.

To podľa nej zabezpečí fiškálnu vyrovnanosť a obmedzí populistické návrhy. „Iba zavedenie dôchodkového stropu zvýšilo budúce záväzky dôchodkového systému (implicitný dlh) o viac ako 100 % hrubého domáceho produktu,“ dodala.

Pružný odchod do dôchodku

Nespokojnosť so zastropovaním veku odchodu do dôchodku vyjadril aj garant koalície PS/Spolu pre sociálnu a rodinnú politiku Jozef Mihál. „Dôchodkový strop v Ústave SR nepovažujeme za vhodné riešenie a vyjadrujeme vôľu túto časť vyňať,“ povedal pre agentúru SITA. Koalícia PS/Spolu podľa neho presadzuje čo najpružnejší odchod do dôchodku pri zohľadnení zdravotného stavu a možnosti pracovať.

„Umožníme skorší odchod do predčasného dôchodku (s adekvátnym znížením vypočítanej penzie). Zavedieme súbeh 50 % dôchodku a 50 % úväzku, tzv. preddôchodok,“ uviedol.

Neudržateľný systém

Dôchodkový systém tak ako je nastavený teraz na Slovensku je neudržateľný a bude potrebná jeho reforma, tvrdí členka predsedníctva KDH Eva Grey. „Ak sa bude zvyšovať počet dôchodcov a znižovať počet tých, čo do systému platia, budú sa dôchodky znižovať. To nie je dobré, takže systém treba zmeniť, napríklad zvýšením flexibility, alebo dofinancovať z iných zdrojov,“ uviedla pre agentúru SITA.

Súčasná vláda podľa nej narúša princíp zásluhovosti v dôchodkovom systéme, čím znižuje motiváciu ľudí prispievať do systému svojimi odvodmi. „Tí, čo viac odvádzajú, by mali mať vyššie dôchodky ako tí, čo odvádzali menej,“ zdôraznila.

Hnutie OĽaNO navrhuje zaviesť nárok na predčasný starobný dôchodok pre poistencov, ktorí získali 40 rokov dôchodkového poistenia za obdobie výkonu práce, za obdobie materskej a rodičovskej dovolenky a za obdobie samostatnej zárobkovej činnosti.

„To by malo nahradiť strop veku odchodu do dôchodku, ktorý by mal byť naviazaný na priemerný vek dožitia, aby neznižoval budúcu výšku dôchodkov,“ povedal pre agentúru SITA expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský.

Momentálny strop

Proti zrušeniu stropu na vek odchodu do dôchodku je hnutie Sme rodina. „Práve naopak, naše hnutie hlasovalo za zastropovanie a náš názor je nemenný. Stále sme toho názoru, že človek, ktorý drel celý život, má mať nárok na dôstojnú starobu a prežiť toto obdobie mimo pracovnej záťaže,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie hnutia. Strop na vek odchodu do dôchodku chce znižovať ĽSNS.

„Súčasných 64 rokov sa nám stále zdá priveľa,“ tvrdí pre agentúru SITA hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Strana Dobrá voľba sa k veku odchodu do dôchodku priamo nevyjadrila.

Parlament koncom marca minulého roka schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla minulého roka zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Dôchodkový automat

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku tohto roka zrušilo. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanovil priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa uplatňuje na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030.

Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer-SD a SNS. Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.