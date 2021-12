Vianoce nás vyjdú drahšie. Navyše pre viac ako polovicu Slovákov je aktuálna finančná situácia nepriaznivá

Za darčeky, ale aj štedrovečernú večeru si tento rok priplatíme. Môže za to rastúca inflácia, ktorá ťahá ceny nahor, ale aj surovinová kríza. Slováci budú mať hlbšie do vrecka aj vzhľadom na ich nepriaznivú finančnú situáciu. Viac ako polovica (55 %) ju vníma skôr negatívne, pričom tretina neverí v najbližšej dobe v jej zlepšenie.

S koncom roka a pri príležitosti vianočných sviatkov prichádza aj zvýšený nápor na rodinný rozpočet. Tento rok však musia Slováci počítať s tým, že ich vyjdú viac, ako inokedy. V dôsledku inflácie, ktorá podľa Štatistického úradu vystúpila za november na 5,6 %, si budeme musieť priplatiť napríklad za potraviny. Tie v porovnaní s vlaňajškom zdraželi o 4,5 %. Viac nás budú stáť takmer všetky druhy potravín, ale aj vianočné pečenie.

Okrem narastajúcej inflácie mieša kartami aj surovinová kríza, ktorá sa týka celého priemyslu. Nedostatok čipov obmedzuje ponuku elektroniky a predražuje ju. Vianočné darčeky v podobe televízora, počítača, notebooku alebo mobilného telefónu nás tak môžu vyjsť drahšie. K nárastu cien dochádza aj v prípade papiera, takže za obľúbenú knihu pod vianočným stromčekom zaplatíme viac.

„Viacerí Slováci budú mať tento rok na Vianoce hlbšie do vrecka, a to z dôvodu nielen rastúcich cien, ale aj vzhľadom na ich aktuálnu finančnú situáciu. Tá je značne ovplyvnená pandémiou a za posledný rok sa výrazne nezmenila, resp. nezlepšila. Pre viac ako polovicu ľudí je nepriaznivá. Naopak, stupeň optimizmu mierne rastie so stúpajúcim príjmom. Najoptimistickejší sú ľudia zarábajúci medzi 1000 až 1200 eur,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Zaujímavosťou podľa prieskumu 365.bank je pritom skutočnosť, že tí, ktorí majú vyšší príjem ako uvedených 1200 eur, hodnotia súčasnosť síce pozitívnejšie, no sú skeptickí vo vyhliadkach do budúcnosti. Najhoršie pociťujú svoju finančnú situáciu nízkopríjmové domácnosti, ktorých mesačný príjem neprevyšuje 800 eur. Ekonomická nepohoda môže byť pritom podľa Gálikovej ovplyvnená aj faktom, že ľudia nedokážu efektívne šetriť a nemajú vytvorenú potrebnú finančnú rezervu.

Zdá sa teda, že heslom „menej je viac“ sa bude počas sviatkov riadiť nejedna domácnosť na Slovensku. Ušetriť sa pritom dá aj na maličkostiach. Ako počas roka, tak aj v priebehu Vianoc, plánujme svoje výdavky a nekupujme nič, čo nepotrebujeme alebo nemáme na svojom nákupnom zozname. Stanovme si rozpočet a nepresiahnime ho. V prípade potravín nakupujme len toľko, koľko aj skonzumujeme. Podľa štatistík vyhodí priemerný Slovák viac ako 100 kg jedla ročne. Úspora tak môže ísť ruka v ruke s neplytvaním.

„Odložiť si niečo bokom pritom môžeme aj pri platení platobnou kartou. Automatické sporenia nám každý výdavok zaokrúhlia nahor a rozdiel pošlú na sporiaci účet. Po Vianociach môžeme mať takto nasporených aj niekoľko desiatok eur,“ uzatvára Valko Gáliková.

Pri kúpe vianočných darčekov môžeme ušetriť aj ich zaobstaraním v e-shopoch. Aktuálna pandémia, ale aj samotná digitalizácia, vytvárajú priestor práve pre online nákupy. Tu si vieme porovnávať ceny a nakúpiť výhodnejšie. Ak si potrebujeme požičať, platí základné pravidlo, že nadobudnutá vec by mala mať dlhšiu životnosť, ako je doba splatnosti úveru. Určite by sme sa nemali zadlžovať kvôli nákupom vianočných darčekov.

Informačný servis