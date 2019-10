Visa a Mastercard odchádzajú z projektu digitálnej meny Facebooku

Firmy Visa and Mastercard, ktoré sú najväčšími spracovateľmi platieb na svete, oznámili, že odchádzajú z projektu Facebooku na vytvorenie digitálnej meny Libra. Niekoľko ďalších veľkých spoločností sa tiež vyjadrilo, že projekt opúšťajú. Odstupuje napríklad firma Stripe, ktorá je spracovateľom platieb, aj spoločnosť eBay podnikajúca v oblasti obchodu prostredníctvom internetu. Ako prvá svoj odchod z projektu minulý týždeň oznámila firma PayPal prevádzkujúca internetový platobný systém.

Facebook čelí výraznej kritike už do leta, kedy zverejnil plány na vytvorenie systému digitálnej meny, ktorá by mala uľahčiť cezhraničné platby. Avivah Litanová, analytička spoločnosti Gartner, však uviedla, že hoci odchody firiem z projektu sú pre Facebook „veľkým neúspechom“, plán vytvorenia kryptomeny to nezastaví. „Nie je to koniec tejto snahy,“ uviedla. Po minulotýždňovom odchode PayPalu sa Facebook nevzdal plánu na vytvorenie Libry a pravdepodobne to, prinajmenšom v bezprostrednej budúcnosti, neurobí. Spoločnosť si najala niekoľko washingtonských lobistov, aby presviedčali politikov a regulátorov na povolenie projektu.