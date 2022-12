Vitalik Buterin odhalil tri „obrovské“ príležitosti pre kryptomeny v roku 2023

Spoluzakladateľ Ethereum, Vitalik Buterin, zverejnil tri „obrovské“ príležitosti, ktoré ešte neboli naplnené v kryptomenách. Ako uvádza portál cointelegraph.com sú to masové používanie peňaženiek, stabilné kryptomeny odolné proti inflácii a prihlasovanie sa na webové stránky pomocou Ethereum.

Kryptopriemysel v roku 2023

Počas rozhovoru s Davidom Hoffmanom, Buterin zdieľal svoj pohľad na kryptopriemysel v roku 2023 a odpovedal na obavy, že „postupná adopcia“ decentralizovaných aplikácií je už na konci, a že existuje „menej príležitostí“ pre vývojárov na vytváranie nových decentralizovaných aplikácií.

Buterin zamietol tieto tvrdenia a navrhol, že je potrebné urobiť viac vývoja na infraštruktúre peňaženiek, aby sa kryptomeny stali ľahšie použiteľné pre bežných ľudí a aby boli schopné prijať na palubu miliardy používateľov. „Ak dokážete vytvoriť peňaženku, ktorú použije miliarda ľudí – to je obrovská príležitosť,“ povedal spoluzakladateľ Ethereum.

Hodené záchranné koleso

Buterin tiež povedal, že vytvorenie hyperinfláciou odolného a celosvetovo dostupného stable coinu, ktorý dokáže prežiť všetky druhy podmienok – aj na reťazci a v širšom makroekonomickom prostredí – by bolo pre priemysel revolučné: „Ak dokážete vytvoriť stabilnú kryptomenu, ktorá dokáže prežiť všetko až po hyperinfláciu amerického dolára, ak dokážete vytvoriť niečo, čo bude pre všetkých, ktorí prechádzajú touto situáciou, bude to hodené záchranné koleso.“

Buterin však neposkytol žiadne technické návrhy, ako by sa to dalo dosiahnuť. Nakoniec, Buterin povedal, že akékoľvek technické vývoje, ktoré prispejú k tomu, že Ethereum vezme moc prihlasovania od Facebooku, Google, Twitteru a ďalších centralizovaných monopolov, by nakoniec umožnili Ethereum získať väčšiu dominanciu na internetových aplikáciách: „Ak sa dá prihlásiť s Ethereum a ak sa dá zosadiť Facebook, Google a Twitter z pozície panovníkov prihlasovania na internete, samo osebe to je obrovská príležitosť,“

Otvorený a transparentný kód

Buterin však tiež uviedol, že príležitosť na vyplnenie trhových medzier sa stáva menej zrejmou v dôsledku rastúcej konkurencie a dozrievania trhu. Zdá sa, že spoluzakladateľ Ethereum strávil posledné týždne zdieľaním svojich poznatkov a rád pre kryptopriestor, vrátane svojho optimizmu o rokoch, ktoré prichádzajú pre tento priemysel.

Buterin začiatkom decembra uviedol, že ho tiež tešia blockchainové identity, decentralizované autonómne organizácie (DAO) a hybridné aplikácie ohľadom budúcnosti Ethereum a decentralizovaných technológií.

Pár dní predtým, spoluzakladateľ Ethereum zopakoval dôležitosť pre obchodníkov, aby si vzali dlhodobý pohľad tým, že sa viac sústredia na technické vývoje a menej na cenu. Buterin po páde FTX odporučil obchodníkom a investorom, aby viac dôverovali otvorenému a transparentnému kódu ako ľuďom.

