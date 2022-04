Sporitelia môžu prísť o časť svojich úspor, vláda by mala prehodnotiť garancie v druhom pilieri

Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby prehodnotila aktuálny mechanizmus poskytovaných garancií v druhom dôchodkovom pilieri. Ide o garancie pre sporiteľov, ktorí investujú v dlhopisových fondoch.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR to uviedla ako zásadnú pripomienku k Národnému programu reforiem SR na rok 2022, ktorý vypracovalo ministerstvo financií.

Ľudia prichádzajú o peniaze

„Vzhľadom na zmeny, ktoré v rámci sporiacej a výplatnej fázy vláda pripravuje, je nutné, aby sa prehodnotili aj aktuálne nastavené podmienky poskytovaných garancií v dlhopisovom dôchodkovom fonde. Tie pri aktuálnom vývoji na finančných trhoch umožňujú dosiahnuť požadované zhodnotenie len za cenu výrazného okresania potenciálu zhodnotenia pre sporiteľov,“ upozorňuje AZZZ.

Aktuálne nastavenie garancií podľa zamestnávateľov neprináša reálnu garanciu nasporenej sumy pre sporiteľov odchádzajúcich do dôchodku.

Majetok sa totiž dopĺňa do fondu neadresne, v konkrétnom čase a nemá za následok, že objem úspor sporiteľovi neklesne do obdobia, kedy bude odchádzať do dôchodku.

Automatické šetrenie v II. pilieri

„V kontexte nového nastavenia bude potrebné prehodnotiť podmienky garancií a stanoviť ich v súlade s cieľom life-cyclingovej stratégie, teda napríklad tak, aby bola garancia aplikovaná pre sporiteľov v čase ich odchodu do dôchodku,“ odporúča AZZZ.

Vláda by tiež podľa zamestnávateľov mala zvážiť posunutie začiatku aplikácie garancie o 3 roky vzhľadom na začatie uplatňovania life-cyclingu, ako aj na aktuálnu makroekonomickú situáciu.

Od začiatku budúceho roka majú mladí ľudia do 35 rokov do druhého dôchodkového piliera vstupovať automaticky a budú mať predvolenú investičnú stratégiu.

Z druhého penzijného piliera však budú mať možnosť vystúpiť a takisto budú mať možnosť odmietnuť predvolenú investičnú stratégiu v prípade, že v druhom pilieri zostanú.

Akciové dôchodkové fondy

Predvolená investičná stratégia sa zavedie aj pre súčasných sporiteľov tak, aby sa majetok sporiteľov postupne presunul z dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov do indexových, resp. akciových dôchodkových fondov. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý predložilo ministerstvo financií.

Predvolená investičná stratégia bude založená na životnom cykle sporiteľa. Prispôsobí sa veku sporiteľa v sporiacej aj výplatnej fáze tak, aby sa investičné riziko presunom z rizikovejších akcií do dlhopisových fondov s rastúcim vekom sporiteľa automaticky a postupne znižovalo.

Sporiteľ však bude mať možnosť individuálne si nastaviť svoje portfólio. Investičná stratégia sa postupne zosúladí s odporúčanou predvolenou stratégiou aj v prípade súčasných sporiteľov, pokiaľ takýto postup aktívne neodmietnu.

Upraviť by sa mala aj výplatná fáza druhého piliera s posilnením dlhodobého charakteru výplaty úspor. Tieto zmeny by mal parlament prijať počas tohto roka tak, aby sa začali uplatňovať od 1. januára budúceho roka.