Vláda by podľa Krajniaka nemala direktívne nariadiť presun sporiteľov do negarantovaných fondov

Vláda by podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) nemala direktívne nariadiť presun sporiteľov z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných akciových alebo indexových fondov.

Ako uviedol na tlačovej besede, hodnota akcií je v súčasnosti na vrchole a obáva sa toho, že by akciové trhy mohli po presune sporiteľov do negarantovaných fondov výraznejšie klesnúť.

O presune úspor sa diskutuje

„Čo ak zletia akcie nadol o 20 percent o päť minút po tom, čo štát nariadi sporiteľovi, aby previedol povinne svoje úspory, kto potom bude za to zodpovedný?,“ spýtal sa minister práce a sociálnych vecí. O presune úspor z garantovaných do negarantovaných fondov sa podľa neho vo vládnej koalícii diskutuje.

On sa radšej prikláňa k tomu, aby vláda pristúpila k mediálnej kampani o tom, že dlhopisové fondy síce znamenajú istotu, ale v porovnaní s akciovými a indexovými fondmi v nich sporiteľ prerába. O presunutí úspor do rizikovejších fondov by mal podľa Krajniaka slobodne rozhodnúť každý sporiteľ sám. „Musí to urobiť ten človek, sú to jeho peniaze, nemôže to za neho urobiť štát,“ dodal.

Najčastejšia je kombinácia fondov

Ku koncu minulého roka si na dôchodok v druhom penzijnom pilieri sporilo 1 milión 700-tisíc ľudí. V porovnaní s koncom roka 2020 v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 56,5 tisíca osôb. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Vo výlučne konzervatívnom dlhopisovom fonde sa na konci minulého mesiaca nachádzali úspory 928,1 tisíca osôb, v niektorom z indexových fondov investovalo 313,9 tisíca ľudí, viac ako 180,1 tisíca sporiteľov si zvolilo rastový fond a 25,9 tisíca sporiteľov malo peniaze uložené v zmiešanom fonde.

V dvoch fondoch súčasne investovalo ku koncu vlaňajška 250,8 tisíca sporiteľov, pričom jeden z týchto fondov musí byť zo zákona garantovaný dlhopisový fond. Najčastejšie ide o kombináciu dlhopisového a akciového fondu.

Menej investovania do dlhopisových fondov

Kým celkový počet účastníkov druhého piliera stúpa, počet sporiteľov, ktorí investujú v dlhopisových fondoch, postupne klesá. Ku koncu roka 2020 malo v dlhopisových fondoch svoje penzijné úspory uložených 970,5 tisíca ľudí, ku koncu minulého roka to bolo spomínaných 928,1 tisíca sporiteľov.

Ku koncu roka 2020 tak bolo v konzervatívnych fondoch 59 percent z celkového počtu sporiteľov, ku koncu vlaňajška tento podiel klesol na 54,6 percenta.