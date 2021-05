Vláda sa smeje pracujúcim do očí, odborári považujú príspevok iba pre deti v hmotnej núdzi za nespravodlivý

Vyplatiť príspevok v sume 333 eur len pre deti z rodín v hmotnej núdzi je v čase pandémie nespravodlivé. V tlačovej správe to tvrdí Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Odborári takéto obmedzenie prijímateľov príspevku nepovažujú za skutočnú pomoc rodinám zasiahnutým pandémiou.

Posudzovať nárok na tento príspevok z hľadiska príjmov ústavných činiteľov považuje KOZ za výsmech všetkým tým, ktorí pracujú za mnohonásobne nižšie mzdy, častokrát hraničiace s príjmovou chudobou.

Pandémia zasiahla všetky rodiny

„Pandémia zasiahla všetky rodiny, avšak vláda sa rozhodla, že ďalších takmer milión detí si pomoc od štátu, napriek preukázateľne nižším príjmom ich rodičov, nezaslúži,“ uviedli odborári. Upozorňujú na to, že pre stratu zamestnania, dlhodobé čerpanie ošetrovného, či nemocenského sa znížili príjmy obyvateľov Slovenska a zvýšil sa počet ľudí pohybujúcich sa na hranici chudoby.

„Pomôcť len rodinám s deťmi v hmotnej núdzi je výsmechom tým rodinám, ktoré síce nie sú poberateľmi týchto dávok, ale ich príjmy z práce sú také nízke, že pokryť bežné výdavky je takmer nemožné,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Prísľub pomoci aj ďalším deťom je podľa KOZ zo strany vlády len alibizmom, ako prekryť toto podľa nich nesystémové a nespravodlivé rozhodnutie.

„Argument o obrovskom finančnom zaťažení, ak by bol príspevok vyplatený všetkým deťom, v porovnaní so stovkami miliónov eur investovaných do nezmyselného celoplošného antigénového testovania, neobstojí,“ dodal Magdoško.

Pomoc ide tam, kde ju potrebujú

Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Na stredajšej tlačovej besede to oznámil premiér Eduard Heger. Podľa neho sa na tom zhodla koaličná rada. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) pôjde v prvej fáze o príspevok pre 45,7-tisíca detí v hmotnej núdzi. Rezort práce vyplatí príspevky na tieto deti do leta.

„Stačí na to nariadenie vlády,“ povedal. V druhom kroku, ktorý by mal nasledovať na jeseň tohto roka, by malo ministerstvo práce vyplatiť tento príspevok ďalším skupinám detí. Podľa Krajniaka pôjde o skupiny odstupňované podľa toho, do akej miery ich ohrozila pandémia.

„Medzi deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi a 1,5-násobkom životného minima, máme 147-tisíc 653 detí,“ povedal. S príjmom medzi 1,5-násobkom až dvojnásobkom životného minima sa podľa neho nachádza 203 tisíc 270 detí. „Toto budú ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc,“ povedal.

V tomto prípade je však potrebné zmeniť legislatívu v parlamente. Tieto dve skupiny tak podľa Krajniaka dostanú finančnú pomoc v septembri alebo októbri tohto roka. „Toto riešenie pomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodal. Takýto príspevok by tak malo dostať približne 400-tisíc detí z celkového počtu 1,1 milióna nezaopatrených detí.