Vlani sa finančný majetok Slovákov zväčšil o desať percent, ale dlhy na osobu prevyšujú úspory

V minulom roku stúpol majetok Slovákov o 10 %, čo bolo výrazne nad dlhodobým priemerom. Celkové nové úspory Slovákov sa v minulom roku zvýšili na 7,5 miliardy eur.

Tieto závery priniesla štúdia bohatstva národov Allianz Global Wealth Report 2022, ktorá skúma finančný majetok a dlhy domácností v takmer 60 krajinách sveta.

Priemer je vyše osemtisíc

Z celkových úspor 1,3 miliardy smerovalo do cenných papierov a 1,8 miliardy do poistných a dôchodkových produktov. To je podľa štúdie najviac za posledné desaťročie.

Bankové vklady ostávajú pre Slovákov naďalej najobľúbenejšou triedou aktív, keď tvorili 58 %.

Priemerný Slovák tak mal vlani podľa Allianzu čisté finančné aktíva vo výške 8 460 eur. Tým Slovensko v rebríčku najbohatších krajín skončilo na 41. mieste.

Čierna ovca regiónu

V priemere viac finančného majetku mal Čech so sumou 24 380 eur, Maďar s objemom 18 060 eur, Poliak so sumou 11 250 eur a dokonca aj Bulhar s prostriedkami 11 410 eur.

Naproti tomu dlhy Slovákov minulý rok stúpli najrýchlejšie za posledné štyri roky, a to o 8,2 %. Priemerný dlh Slováka je vo výške 9 170 eur. Slovensko je tak jedinou krajinou v regióne, ktorej dlhy na osobu prevyšujú úspory.