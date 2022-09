Výber daní a odvodov bude tento rok oveľa vyšší ako sa očakávalo, do spoločnej kasy potečie viac ako pol miliardy eur

Daňové a odvodové príjmy by mali byť v tomto roku o 555 miliónov eur vyššie, ako sa očakávalo v júni tohto roka. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy.

Vyššie daňové príjmy

Oproti rozpočtu na tento rok by mali byť daňové príjmy vyššie o 2,17 miliardy eur. Výber dane z príjmov právnických osôb v tomto roku sa oproti júnovej prognóze zlepšil o 51 miliónov eur.

Výber dane z pridanej hodnoty (DPH) sa oproti júnovej prognóze zvýšil o 160 miliónov eur. Oproti predchádzajúcim trendom zaznamenal rezort financií slabý výnos DPH za júl, august však už bol podľa eKasy silnejší.

Matovičov prorodinný balíček

Aktualizovaný rodinný balíček si podľa daňovej prognózy vyžiada zvýšené výdavky okolo 1,1 miliardy eur ročne. Cez impulz do ekonomiky by sa však mali tieto výdavky čiastočne kompenzovať, pričom celkový vplyv na verejné financie by mal byť okolo 800 miliónov eur.

Aktualizovaný rodinný balíček pritom počíta s tým, že sa od budúceho roka nezavedie krúžkové v sume 60 eur mesačne. Namiesto toho sa zvýši prídavok na dieťa z pôvodných 40 eur na 60 eur a daňový bonus na dieťa do 18 rokov stúpne na 140 eur namiesto pôvodne plánovaných 100 eur.