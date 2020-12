Výkonnosť ekonomiky v tomto roku klesne podľa Infostatu o 6 % HDP

Slovenská ekonomika v tomto roku vykáže prepad výkonnosti o 6 % hrubého domáceho produktu (HDP). Tvorba reálneho HDP by tak mala byť porovnateľná s rokom 2017. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu informatiky a štatistiky – Infostat, dcérskej organizácie Štatistického úradu SR. Predikcia zohľadňuje prvé spresnené dáta o ekonomike Slovenska za tretí štvrťrok, ktoré zverejnil úrad začiatkom decembra. Najnovší odhad ráta s nižším poklesom výkonnosti slovenskej ekonomiky ako pred tromi mesiacmi, keď Infostat odhadoval pokles reálneho HDP o 7 %.

„Odhady výkonnosti hospodárstva v roku 2020 sú po každom štvrťroku upravované výraznejšie ako sme boli zvyknutí. Treba si však uvedomiť, že extrémne rýchlo sa pod vplyvom protipandemických opatrení mení ekonomická situácia nielen u nás, ale aj v zahraničí,“ vysvetľuje analytik Infostatu Ján Haluška. Podľa neho je odhad založený na predpoklade, že aktuálna druhá vlna zásadnejšie nebude blokovať či komplikovať chod hospodárstva na sklonku roka 2020 ani začiatkom roka 2021.

Domáci dopyt ako celok by tak mal na medziročnej báze klesnúť aj v štvrtom kvartáli tohto roka a pokles hospodárstva bude čiastočne tlmiť čistý vývoz. Podľa predikcie Infostatu v prvom štvrťroku 2021 by sa mala výkonnosť slovenského hospodárstva obnoviť a rast reálneho HDP dosiahnuť 2,8 %, k čomu by mal prispieť domáci dopyt aj čistý export. Rizikom však je ďalší priebeh globálnej pandémie.