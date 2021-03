Vyznáte sa vo svojich financiách? Slovensko sa opäť dostalo na chvost európskeho rebríčka

Až 63 percent Slovákov si myslí, že by sa dokázali postarať o svoj rozpočet, hoci pri komplexnejších finančných záležitostiach, ako sú napríklad investície na burze, či plánovanie dôchodku, sa potrebujú poradiť. Medziročne je to nárast zo 61 percent.

Horšie je to už s komplexnejším finančným vzdelaním. Len 15 percent Slovákov tvrdí, že má vynikajúce vedomosti o financiách a orientuje sa vo finančných záležitostiach komplexne. A hoci je to medziročne nárast o 5 percentuálnych bodov, nachádzame sa na úplnom konci celoeurópskeho rebríčka. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Intrum.

Finančné vzdelanie sa zlepšilo

„Hoci sa finančné vzdelanie na Slovensku medziročne zlepšilo, podiel tých, ktorí sa nedokážu adekvátne postarať o svoje financie, je príliš vysoký,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia Martin Musil. Preto je podľa neho nevyhnutné, aby finančné inštitúcie naďalej prinášali iniciatívy pre podporu vzdelania v oblasti osobných financií.

„Odporúčame dôrazne sa zamerať najmä na mladých ľudí,“ konštatuje Musil. Prieskumom totiž zistili, že najmä najmladší respondenti majú tendenciu nadhodnocovať svoje finančné schopnosti. Na jednej strane najviac z nich tvrdilo, že sa vo financiách vyznajú komplexne, na druhej strane však dopadli v praktickom výpočte najhoršie.

Vďaka pandémii myslíme ekonomickejšie

Kľúčovým trendom posledných rokov, ktorý potvrdzujú aj výsledky prieskumu, je zvyšujúca sa dôležitosť internetu v našom každodennom živote.

Obmedzenia pandémie znamenali, že čoraz viac ľudí sa za posledných 12 mesiacov vzdelávalo práve prostredníctvom internetu. Zlepšenie finančného zabezpečenia sa po vypuknutí pandémie stalo prioritou pre 46 percent Slovákov. A až 39 percent sa začalo výraznejšie vzdelávať v oblasti financií.