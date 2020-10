Z PZP sa automaticky nepreplácajú všetky škody, je potrebné myslieť aj na výluky

Aj z povinného zmluvného poistenia (PZP) motorových vozidiel môže klient stratiť nárok na poistné plnenie. Ako uviedla analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková, výluky sú presne definované vo všeobecných alebo osobitných poistných podmienkach poistnej zmluvy, ktorú s poisťovňou klient podpisuje. Vo výlukách sa však klient môže stretnúť s jednotlivými situáciami, kde jedna poisťovňa to má definované ako výluku a druhá ju má štandardne v krytí.

Za škodu je vždy zodpovedný vodič motorového vozidla, nie držiteľ, majiteľ, ani nájomca auta. Ak niekto spôsobí škodu sám sebe alebo svojej rodine, tak poisťovňa si uplatní výluku. „To isté platí aj v situáciách, aj keď sa fyzicky nenachádzate vo vlastnom aute, ktoré môže spôsobiť škodovú udalosť. Napríklad vtedy, ak auto nezabezpečíte proti pohybu ručnou brzdou alebo rýchlostným stupňom,“ skonštatovala Hudáková.

Sú prípady, keď má niekto dve autá. Jedno je klientove a druhé, napríklad, patrí manželke. „Ak sa stane škoda, pri ktorej si náhodne jeden druhému poškodíte auto, tak toto nie je škoda na uplatnenie z povinného zmluvného poistenia,“ upozorňuje Hudáková. Vtedy je potrebné uplatniť havarijné poistenie.

Cenová deformácia

Slovenský trh povinného zmluvného poistenia (PZP) je dlhé roky cenovo zdeformovaný a najmä nespravodlivý. „Na Slovensku sa uplatňujú iba bonusy, zatiaľ čo malusy ako postih za rizikové správanie a spôsobené škody sa prakticky neuplatňuje,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Povinnému zmluvnému poisteniu ľudia podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora často nevenujú zvýšenú pozornosť.

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môže klient spôsobiť motorovým vozidlom niekomu inému, čiže tretej strane. Uzatvorenie poistenia je povinné zo zákona. Ten presne špecifikuje, kto je povinný uzatvoriť si PZP, územný rozsah poistenia, minimálne poistné sumy a podobne. „Keby ste PZP nemali, hrozí vám pokuta až do 3 320 eur a zároveň by ste pri poškodení auta niekomu inému museli platiť škodu z vlastného vrecka. Tá by sa mohla vyšplhať aj do výšky niekoľko desiatok tisíc eur,“ povedal Fajnor.

Avšak stále sú ľudia, ktorí svoje autá nepoisťujú. Niekoľko desiatok tisíc je ich trvalo nepoistených. Ak nehodu spôsobí vodič auta bez povinného zmluvného poistenia, škodu uhradí poškodenej strane poistný garančný fond. Následne si od vinníka vymáha celú výšku plnenia súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora.