Za Bitcoin si už kúpite takmer všetko. Oplatí sa však do neho investovať?

Milovaný aj zatracovaný. Taký je Bitcoin, najpopulárnejšia kryptomena, ktorá sa vo svete udržala už 12 rokov.

Kritizujú ho podnikatelia ako Warren Buffett či Bill Gates, automobilka Tesla na čele s Elonom Muskom zas do neho vo februári investovala 1,5 miliardy dolárov.

Odborníci sa zhodujú, že ho už nemožno ignorovať a ani považovať za krátkodobý trend. Otázkou však ostáva, či sa bežnému človeku oplatí do tejto meny investovať alebo je vhodná akurát tak na rýchle nákupy zo zahraničia.

Od nedôvery až po pevnú súčasť obchodu

Bitcoin je najznámejšou a zároveň najstaršou kryptomenou, teda novou formou elektronických peňazí. Vytvoril ho v roku 2009 Satoshi Nakamoto, avšak toto meno je len pseudonymom a môže symbolizovať aj skupinu ľudí.

Časom vznikali aj ďalšie kryptomeny ako Litecoin v roku 2011 či Xrp v roku 2012. Svoju vlastnú menu dnes majú dokonca aj niektoré banky či sociálne site.

Kryptomeny sa od klasických peňazí podľa odborníka na investovanie Radoslava Valka odlišujú absenciou akejkoľvek kontroly úradov, inštitúcií či krajín. „Rozdiel je v tom, že štandardné peniaze vydávajú štáty a v podstate garantujú, že sa v danej krajine bude dať danou menou platiť,“ vysvetlil.

Klasické peniaze sú stále potrebné

Podľa Valka je Bitcoin decentralizovaná mena, pri ktorej nik neručí za to, že si v budúcnosti za tieto virtuálne peniaze budú môcť ľudia niečo kúpiť. Množstvo kryptomeny na trhu sa podľa neho bude zvyšovať, čo nemožno povedať o klasických peniazoch.

Tie paradoxne v súčasnosti slúžia na ich nákup. Aj keď ťaženie Bitcoinu prostredníctvom počítačových programov ešte stále funguje, bežný človek sa k nemu dostane prostredníctvom internetových platforiem, ktorých je v súčasnosti veľké množstvo.

Pri ich výbere si preto treba overiť dôveryhodnosť platformy a jej zabezpečenie, pretože aj tu podľa Valka existujú podvodníci. Pravidlá výberu vhodnej platformy sú podľa neho rovnaké ako napríklad pri kúpe zlata.

„Skôr, ako by som si to kúpil, pozriem si cenu, ktorá sa udáva na burze a cenu, za ktorú mi to predávajú na danej platforme a porovnám si to,“ radí Valko, podľa ktorého netreba zabúdať ani na poplatok za nákup.

Výhody a nevýhody