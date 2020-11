Zahraničný obchod Slovenska dosiahol v septembri druhý najvyšší prebytok za posledné desaťročie

Vývoz tovaru zo Slovenska prevýšil v septembri celkový dovoz o 707,9 mil. eur. Podľa štatistického úradu SR je to druhá najvyššia hodnota po tohtoročnom júnovom rekorde za posledných desať rokov. Najväčší vplyv na septembrovú bilanciu mal podľa úradu najmä zvýšený vývoz automobilov.

Podľa predbežných údajov dosiahol v septembri vývoz tovaru 7,26 mld. eur pri medziročnom raste o 3,4 %. Septembrový dovoz bol v septembri medziročne nižší o 4,9 % a dosiahol 6,55 mld. eur. Darilo sa najmä vývozu v triede stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj vývoz automobilov. Medziročný rast exportu v tejto triede na úrovni 11,8 % je druhý najvyšší v tomto roku. V septembri bol vývoz v tejto triede o 1,3 mld. eur vyšší ako dovoz. Ide o podielovo najpodstatnejšiu zložku slovenského zahraničného obchodu. Stroje a prepravné zariadenia tvorili 66,8 % septembrového exportu SR a 53,6 % importu.

Kladné saldo v septembri mala aj druhá najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode, a to trhové výrobky. Do nej patria napríklad železo a oceľ, výrobky z kovu, guma a výrobky z nej. Ostatné triedy vykázali záporné saldo, teda ich vývoz bol nižší ako dovoz.

Proexportná ekonomika

Slovensko je podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej krajinou so silnou orientáciou na priemysel. Priemysel sa podieľa na HDP krajiny približne štvrtinovým podielom. „Prvé husle hrá pritom výroba automobilov, na ktorú sú naviazaní ale aj mnohí subdodávatelia,“ konštatuje Sadovská.

Slovensko je podľa nej zároveň malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika. V rámci EÚ dokonca štvrtá najotvorenejšia. „V dobrých časoch je otvorenosť našou výhodou, v horších časoch sa stáva takpovediac Achillovou pätou našej ekonomiky,“ myslí si Sadovská. Vývoj slovenskej ekonomiky podľa nej veľmi závisí od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty. Dôležitý je teda vývoj ekonomiky a boj proti pandémii nielen u nás, ale i vo svete – u našich obchodných partnerov.

UniCredit Bank očakáva, že v závere roka by sa mohli vývozy vrátiť k miernemu medziročnému poklesu. Avšak podľa analytika banky Ľubomíra Koršňáka už nie k tak výraznému, ako to bolo na jar. Tento pokles by však stále mal byť aspoň čiastočne kompenzovaný aj nižšími dovozmi, čo by malo udržať bilanciu zahraničného obchodu v prebytku počas väčšiny ostávajúcich mesiacov roka. „Snáď s výnimkou decembra, kedy dochádza pravidelne k vianočnému zhoršeniu bilancie,“ doplnil Koršňák.