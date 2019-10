Zanedbané revízie komína či kotla môžu priniesť krátenie poistného

So začiatkom vykurovacej sezóny je potrebné myslieť na to, v akom technickom stave sú naše vykurovacie telesá. Ak by si klient po požiari uplatňoval od poisťovne náhradu škody, požiadajú ho o predloženie dokladu o riadnej údržbe komína odborníkom, resp. doklad o pravidelných servisných prehliadok kotla. Ak však klient doklad nepredloží, neznamená to automaticky, že poisťovňa škodu nepreplatí.

„Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi,“ vysvetľuje Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku Uniqa poisťovne.

Škody sú vysoké

Podľa Komunálnej poisťovne najčastejšie požiare rodinných domov a rekreačných chát sú od komínov, dymovodov krbov, kotlov na tuhé palivo. Dôvodom je ich zanesenie a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti drevených konštrukcií. Napríklad Uniqa poisťovňa eviduje len za minulý rok 221 poistných udalostí na majetku následkom požiaru a vyplatené škody sa vyšplhali na takmer milión eur.

Ak sa však majitelia starajú o komíny a pravidelne ich udržiavajú, poistenie im v prípade požiaru pomôže podľa Komunálnej poisťovne vykompenzovať vzniknuté škody na nehnuteľnostiach či domácnostiach.

Pravidelné kontroly

V akých intervaloch je potrebné komín kontrolovať, stanovujú v závislosti od ich výkonov výrobcovia, resp. stavbári. Pravidelne kontrolovať a čistiť treba nielen klasické komíny napojené na krb či pec, ale aj tie, ktoré sú napojené na kondenzačné kotly.

„Ak je komín zanesený sadzami, zúži sa prieduch, ktorý odvádza spaliny do ovzdušia. Komín má v takom prípade horší ťah a čím je viac zanesený, tým horšia je jeho funkcia,“ vysvetľuje prezident Komory kominárov Slovenska Miroslav Ledecký.

Zákon priamo neprikazuje pravidelnú prehliadku kominárom, komín si teda môže skontrolovať a vyčistiť aj majiteľ domu či prevádzky. Certifikovaný kominár je však odborne vyškolený a okrem prehliadky a prípadného odstránenia nedostatkov vystaví klientovi aj doklad o údržbe komína. Revízia certifikovaným kominárom je v porovnaní so škodami, ktoré môže nefunkčný komín spôsobiť, finančne prijateľná. Cena sa pohybuje od 10 do 30 eur za revíziu.

Komplexné poistenie

Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení majetku, ktoré by mal mať uzatvorené každý majiteľ domu či bytu. Toto poistenie už v základnom krytí hradí škody spôsobené komplexným živlom, kde patrí aj požiar. Dôležité je však poistiť si majetok komplexne, teda aj nehnuteľnosť a aj domácnosť.

Často sa stáva, že ľudia si napríklad pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. „V prípade škody spôsobenej požiarom potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče,“ hovorí Róbert Koch.