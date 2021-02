Záručná banka bude mať nové vedenie, ministerstvo financií vybralo troch ľudí

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) bude mať nové vedenie. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval minister financií Eduard Heger, z výberového konania vzišli traja noví členovia predstavenstva banky. Predsedom predstavenstva bude Peter David. Podpredsedom predstavenstva Roland Štandler a členom predstavenstva Tomáš Takács. Následne ich ešte musí odsúhlasiť Národná banka Slovenska.

Aj na štátne posty by mali podľa Hegera zasadnúť kvalitní profesionáli a odborníci. Preto sa rezort financií rozhodol ísť cestou transparentných výberových konaní, aby mohli vyberať „najlepších z najlepších“. Začínali s výberovým konaním v rámci Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pokračovali finančnou správou, v súčasnosti už aj spoločnosť Tipos má nové vedenie. A aktuálne prichádzajú zmeny aj v rámci Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Do výberového konania sa podľa Hegera prihlásilo veľa kandidátov a nikto nemal dopredu nič isté. „Do výberového konania Slovenskej záručnej a rozvojovej banky sa prihlásilo 58 kandidátov,“ skonštatoval Heger. V rámci prvého kola to bol písomný test. „Druhé kolo ostalo na mne,“ pokračoval Heger. No zároveň dodal, že si nechal poradiť výberovou komisiou, ktorá mu odporučila 27 kandidátov.

O spoločnosti

Slovenskú záručnú a rozvojovú banku založilo Ministerstvo financií SR ako štátny peňažný ústav v roku 1991 a koncom októbra 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem toho podporuje aj mestá a obce alebo vlastníkov bytových domov.