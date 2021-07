Zasiahne starnutie ľudí Slovensko tvrdšie ako iné krajiny? Analytička hovorí o odčerpávaní ľudí z trhu práce

Slovensko zasiahne starnutie populácie výrazne tvrdšie, ako väčšinu ostatných krajín Európskej únie. Prejaví sa to aj na prepade participácie na trhu práce. Na blogu na to upozorňuje analytička Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Zuzana Múčka.

Zastropovanie veku odchodu do dôchodku v čase najväčšieho starnutia populácie podľa nej trvalo odčerpáva z trhu práce ľudí, ktorí by vzhľadom na nárast očakávanej dĺžky života mohli byť ekonomicky aktívni.

Klesne počet mladých?

Participácia ľudí na trhu práce vo veku nad 15 rokov podľa analytičky RRZ klesne z dnešných 58,8 % na 48,2 %.

Opätovné prepojenie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia by podľa nej znamenalo približne polovičný pokles, teda na 54 %. „Slovensko na tento vývoj zatiaľ nereflektuje,“ tvrdí.

Nižší vek má len Luxembursko

V súčasnosti je na Slovensku podľa analytičky rozpočtovej rady druhý najnižší efektívny vek odchodu do dôchodku v EÚ, len 62,3 roka. Nižší má len Luxembursko, pričom priemer EÚ je 63,8 roka.

Podľa súčasných dôchodkových pravidiel bude efektívny vek odchodu do dôchodku v roku 2050 na úrovni 63,6 roka, pričom priemerný vek odchodu do dôchodku v EÚ by dosiahol 65,3 roka.

„Zrušenie zastropovania by postupne zvýšilo efektívny vek odchodu do dôchodku do roku 2050 na 66,5 roka. V priemere by sa tak ročne posunul o približne 7 týždňov,“ dodala analytička RRZ.