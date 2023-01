Zastropované ceny energií umožnia domácnostiam pokračovať v spotrebnej ofenzíve, otvoria však cestu vleklej inflácii

Najskôr pandémia koronavírusu a následne inflácia zmenili vzorce spotrebiteľských nákupov. Novým štandardom na spotrebiteľskom trhu tovarov a služieb je permanentná zmena nákupného správania.

S pandémiou sa rozbehlo on-line objednávanie tovarov a služieb, so zložením masiek nákup rúžov a pleťovej kozmetiky, so zdražením dovoleniek masívne cestovanie do zahraničia. Zväčša dočasne.

Tradičné vzorce prestávajú fungovať

Nestálosť, s akou spotrebitelia reagujú na nové udalosti na trhu či narušenia ich kúpyschopnosti, vnáša neistotu na maloobchodný trh. Ten je z druhej strany atakovaný cenami energií či nestabilnými komoditnými trhmi. Maloobchodníci sa podľa konjunkturálnych prieskumov vážne obávajú situácie v tomto roku. Navyše sú zneistení budúcimi vzťahmi s dodávateľmi.

Spotrebiteľský dopyt je v tejto situácii nepredvídateľný, obchodníkov drží v strehu. Už od pandémie. Po šoku, ktorý v priebehu roka 2020 spôsobil pokles spotrebiteľského dopytu, slovenské domácnosti začali rýchlo dobiehať vynútený výpadok spotreby.

Už v druhom štvrťroku 2021 nakúpili viac tovarov a služieb ako pred pandémiou. Vyhliadky finančnej situácie boli dobré, spotrebiteľská nálada a výdavky rástli. Obchodníkom ubúdali zásoby tovaru. Až do ďalšieho šoku z vojny na Ukrajine a inflácie, aká tu nebola 22 rokov.

Do hry vstúpila vysoká inflácia

Inflácia naštrbila dôveru spotrebiteľov v ekonomiku. Spotrebitelia sú podľa štatistikov čoraz skeptickejší pri pohľade na svoju budúcu finančnú situáciu. V tržbách to už cítia hyper- a supermarkety, čerpacie stanice či reštaurácie. Ich predpoklady predaja boli vyššie.