Záujem o investovanie by mal pokračovať podľa analytikov aj v tomto roku

Ukazuje sa, že Slováci investujú z roka na rok stále viac, primárne do podielových fondov. Hlavný analytik brokera ProfitLevel Lukáš Baloga predpokladá pokračujúci rast zmiešaných fondov a pokles čisto dlhopisových fondov, vkladných knižiek alebo sporiacich účtov. Tie podľa neho častokrát nedokážu prekonať ani infláciu. Taktiež na Slovensku rastie podľa Balogu záujem o investičné sporenia do ETF fondov, čo sú fondy obchodované na burze.

Stabilné aktíva

Keďže typický slovenský investor je skôr konzervatívny, kľúčové je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika voliť investície s nižším rizikom. „Osobne preto odporúčam klientom investície do podielových fondov pri dostatočne širokom investičnom portfóliu. Portfólio bežného človeka by malo byť vyskladané primárne zo stabilných aktív, pri ktorých je miera cenových výkyvov v čase nižšia,“ povedal Búlik.

V najväčšej miere by sa preto mal klient sústrediť na investovanie do globálnych aktív a o niečo menej prostriedkov by mal smerovať do amerických aktív. V poradí ešte menší podiel v portfóliu by potom mali zaberať podľa Búlika európske a rozvojové trhy. „A rozhodne najmenšia časť úspor má smerovať do špecializovaných fondov zameraných na menšie regióny či sektory,“ skonštatoval Búlik.

Online obchodovanie

Ako pokračovala hlavná analytička brokera TopForex Olívia Lacenová, pandémia zvýšila aj záujem o online obchodovanie, ktoré šetrí poplatky za správu. Veľkou výhodou podľa nej je fakt, že účet je možné spravovať kedykoľvek a kdekoľvek prostredníctvom notebooku alebo mobilnej aplikácie, čo je dôležité najmä v období opatrení spojených so zabránením šírenia koronavírusu. S narastajúcim počtom prípadov je možné, že práve online investície budú v hľadáčiku Slovákov v najbližšom období. „Či to tak naozaj bude však ukáže až čas,“ povedala Lacenová.

Čo sa týka trendov v investovaní, pandémia smeruje pozornosť investorov podľa Lacenovej nielen smerom k farmafirmám, ale aj smerom k udržateľnosti a k zeleným investíciám. Stále viac ľudí sa začína zaujímať o zelené fondy alebo akcie ESG spoločností. Spoločensky zodpovedné firmy majú totiž lepšie nastavený systém riadenia tak, aby dokázali rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu. „Na základe výkonnosti ESG firiem v prvej polovici roka sa investori presvedčili na vlastnej koži, že investícia do ESG segmentu sa oplatí,“ dodala Lacenová.