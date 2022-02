Záujem o investovanie rastie, ľudia majú čoraz intenzívnejšiu potrebu zhodnocovať svoje peniaze

Záujem o investovanie podľa odborníkov rastie a sporitelia čoraz intenzívnejšie vnímajú potrebu zhodnocovať svoje osobné financie. Investičné produkty však v súčasnosti podľa prieskumu agentúry Go4insight pre 365.invest využíva stále len tretina Slovákov.

Minimálne 10 % opýtaných, ktorí zatiaľ neinvestujú, tak plánuje urobiť v najbližšom roku. Do akcií pritom investuje len 11 % investorov. Napriek poklesu ich hodnoty sú podľa vedúceho riadenia investícií v 365.invest Mateja Vargu naďalej aktívom s vysokým potenciálom zhodnotenia.

Odporúčania pre budúcich investorov

Varga odporúča počas dlhého investičného horizontu, teda sedem rokov a viac, naplnenie portfólia na 80 až 100 % akciovými investíciami. Pri zámere investovať do akcií v kratšom investičnom horizonte päť rokov môže investor vložiť do takýchto dynamických aktív približne polovicu svojich investícií, zvyšok zas investovať do iných aktív.

Petr Šimčák zo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management za diverzifikáciu považuje vložiť tretinu prostriedkov do nehnuteľnosti, ďalšiu tretinu do akcií a ďalej by prostriedky mali ísť do kešu a dlhopisov, pričom v tejto časti môžu byť aj eurá, doláre, zlato či kryptomeny.

Ako povedal vedúci oddelenia produkt manažmentu v spoločnosti Tatra Asset Management Martin Smrek, pre každého investora by malo platiť, že by mal investovať do takého podielu akcií, ktorý zodpovedá jeho rizikovo výnosovému profilu a investičnému cieľu.

„Konzervatívny klient by mal mať v akciách aspoň 20 % akcií, stredne dynamický klient od 40 % do 50 % akcií,“ myslí si Smrek.

Fenoménom sú podielové fondy

Podielové fondy predstavujú globálny fenomén. Po celom svete v nich majú investori uložených viac ako 50 000 miliárd dolárov. Obľúbenosť podielových fondov stúpa aj na Slovensku.

Počas minulého roku sa objem aktív slovenských investorov v podielových fondoch dostal na historické maximum 12,4 mld. eur. Dynamika rastu tohto objemu sa v posledných rokoch zrýchľuje. Čoraz viac klientov si podľa Smreka uvedomuje, že v boji s infláciou im môže pomôcť práve investovanie.