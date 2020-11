Záujem o investovanie u Slovákov rastie

Za posledné štyri roky narástol podiel ľudí, ktorí majú na investovanie pozitívny názor. Ešte v roku 2016 malo pozitívny názor na investovanie iba necelých 20 % ľudí, no už v roku 2020 sa k tomuto tvrdeniu priklonila tretina respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IMAS pre skupinu Erste Group.

Najviac kladných hodnotení bolo v skupine mladých ľudí od 15 do 29 rokov, a to 43 %. S pribúdajúcim vekom sa tento podiel znižoval, len 26 % to bolo u ľudí nad 50 rokov. Presne opačný vývoj potom máme pri negatívnych hodnoteniach, kde mladí ľudia v podstate vôbec nevolili možnosť „veľmi negatívneho“ názoru na investovanie. U ľudí nad 50 rokov to bol približne každý desiaty.

S vekom klesá ochota riskovať

V čase narastá aj podiel ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko pri investíciách. V roku 2020 to bolo približne 20 % respondentov. Oproti roku 2016 je to nárast až o 11 percentuálnych bodov. S vekom klesá ochota ísť do rizikovejšej investície a investori sa stávajú čoraz konzervatívnejší. „Tento prístup je však rozumný. S vyšším vekom je investičný horizont oveľa kratší než u mladých ľudí a prípadné straty by sa tak do momentu potreby peňazí nemuseli stihnúť vyrovnať,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Pri čoraz väčšej dostupnosti investičných nástrojov je investovanie v určitých situáciách podľa analytika veľmi dobrou formou zhodnocovania nasporených prostriedkov. „Výhodou tiež je, že v súčasnosti si už nevyžaduje veľké vstupné investície ako to bolo v minulosti, ale začať je možné aj s nižšími sumami či pravidelnými investíciami,“ uzatvára Horňák.