Záujem o podielové fondy by mohol v tomto roku rásť, keďže nízke úrokové sadzby budú na trhu vzhľadom na ekonomické spomaľovanie pretrvávať. „Z dôvodu, že klasické bankové produkty v takomto prostredí poskytujú len minimálny výnos, môžeme očakávať narastajúci záujem o podielové fondy,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prvej penzijnej Lýdia Žáčková. Bez ohľadu na budúci vývoj finančných trhov, investor sa podľa hovorcu VÚB banky Dominika Mišu rozhodne správne, ak zvolí dlhodobé investičné sporenie do zmiešaných, resp. akciových podielových fondov, kedy si priemeruje svoju nákupnú cenu a znižuje riziko nesprávneho načasovania investície.

Aj keď Slováci zostávajú konzervatívnymi investormi, ich postoj ku kolektívnemu investovaniu sa podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika začína meniť k lepšiemu. V posledných troch rokoch investície Slovákov do podielových fondov rastú rýchlejšie ako vklady v bankách. „Napriek tomu nie je celková bilancia ani zďaleka dobrá, keď podľa štatistiky Národnej banky Slovenska mali ľudia viac ako polovicu úspor uloženú v bankách alebo doma v hotovosti,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

Investori sa začínajú vo vyššej miere chrániť

„Ak by sme vychádzali zo súčasnej situácie, akciovým, resp. zmiešaným fondom sa bude dariť aj v tomto roku,“ myslí si Dominik Miša. Rôzne svetové ekonomické udalosti sú už podľa neho z veľkej časti premietnuté v aktuálnych trhových cenách. „Spolu s cenami akcií rastie totižto aj index tzv. „čiernej labute“, čo znamená, že investori sa začínajú vo vyššej miere chrániť pred neočakávanými trhovými udalosťami,“ skonštatoval Miša. Akciové investície budú mať v tomto roku podľa hovorcu Tatra banky Borisa Fojtíka náročnú úlohu zopakovať 20 a viac percentné zhodnotenia. Avšak podľa neho väčší problém udržať súčasné veľmi nízke úrovne výnosov budú mať zrejme dlhopisy.

V tomto roku analytik J&T Banky Stanislav Pánis predpokladá, že svetovej ekonomike sa bude dariť lepšie ako vlani. Mala by podľa neho klesnúť politická aj ekonomická neistota od obchodnej vojny až po brexit, pričom pozitívne by sa malo prejaviť aj uvoľnenie menovej politiky a fiškálne stimuly. Tieto faktory by sa mali odzrkadliť aj do rastu firemných ziskov. „Očakávame preto aj rast cien rizikových aktív, no nie sme bezhlavo optimistickí a nečakáme tak skvelý rok ako bol ten predchádzajúci, keď väčšina hlavných tried aktív rástla, hoci svetová ekonomika dosiahne najpomalší rast od finančnej krízy,“ skonštatoval Pánis.

Čaká nás perspektívny rok

Investične sa rok 2020 ukazuje podľa Búlika ako perspektívny rok. Pravdepodobne však nedosiahne také rekordné rasty ako rok 2019. Všeobecne sa podľa Búlika očakáva opätovné naštartovanie rastu firemných ziskov a kombinácia rastu hodnoty akcií a dividend by mohla vyniesť návratnosť investícií osem až desať percent. „Pravidelne investovať do podielových fondov môže každý už od 30 eur mesačne. Podľa investičného profilu sa dá portfólio nastaviť tak, aby človek dokázal ochrániť svoje úspory dlhodobo pred infláciou a navyše ich zhodnotiť,“ povedal Búlik.

Búlik však potenciálnych investorov odrádza od nákupu jednotlivých firemných dlhopisov. Podľa neho sú vysoko rizikové a vo väčšine prípadov nie sú nijako zabezpečené. Na to, že investície do podnikových dlhopisov treba zvážiť a že sľubovaný vyšší výnos môže sprevádzať aj väčšie riziko, pred pár dňami upozornila aj Národná banka Slovenska. „Firemný dlhopis je zo svojej podstaty riziková investícia,“ konštatuje Búlik. Investícia do firemných dlhopisov by nemala podľa neho zhltnúť viac ako 5 % finančného majetku.