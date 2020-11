Záujem o úvery sa pred Vianocami zvýšil

Rizikové správanie Slovákov sa pred vianočnými sviatkami zvýšilo. Potvrdzuje to prieskum Nadácie Partners a agentúry Focus, v ktorom osem percent Slovákov priznalo, že sú ochotní sa pre sviatky zadlžiť. Pred rokom to bolo pritom len 5 % ľudí. Podľa spoločnosti Partners Group SK je takéto správanie veľmi nebezpečné. Domácnosť sa úverom a jeho splácaním môže dostať po Vianociach do vážnejších finančných problémov. Rovnako to vidí aj Maroš Ovčarik z Finančného kompasu, neodporúča vziať si úver na pokrytie Vianoc.

Možností pôžičiek je pritom viacero, ako napríklad kreditná karta a povolené prečerpanie na účte. „Banky pri kreditných kartách poskytujú bezúročné, väčšinou 45-dňové, obdobie. Ak financie v tomto období vrátite, banka si nezapočíta žiadny úrok. Riziko sa však skrýva v približne 20-percentnom úroku, ak peniaze nestihnete vrátiť,“ varuje Ovčarik. Úroková sadzba pri bežnom spotrebiteľskom úvere je v priemere pritom 6 až 7 %. Drahé sú podľa Ovčarika aj tzv. rýchle peniaze od nebankovky. Preplatenie nebankových pôžičiek spolu s celkovými nákladmi a poplatkami patrí podľa neho k najvyšším na trhu.

Úver treba zvážiť

„Úver si neberte, kým ste nezvážili všetky ostatné možnosti. Zamyslite sa, akú výšku splátky a počas akého obdobia ste schopní splácať,“ radí Ovčarik. Pri výbere pôžičky je dobré si všímať ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou, nielen samotný úrok. Patria sem napríklad poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné.

Ako ďalej uviedla odborníčka na osobné financie z Partners Group SK Linda Gergeľová, krajným riešením, ale určite lepším ako úver alebo pôžička, môže byť železná rezerva. „Tento rok, viac ako ktorýkoľvek iný, ukázal dôležitosť sporenia peňazí do rezervy. Nemala by padnúť na vianočné nákupy, ide o peniaze na horšie časy spojené so stratou zamestnania, chorobou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami. Pokiaľ však rodina prišla o časť príjmov a nevie, ako inak vykryť vianočné sviatky, odporúčam radšej ako úver použiť rezervu. Minuté peniaze treba hneď po sviatkoch do rezervy znova doplniť,“ upozorňuje Gergeľová.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že Slováci plánujú na darčeky minúť v priemere 195 eur, čo je približne rovnako ako minulý rok. Gergeľová upozorňuje, že vianočné darčeky nie sú jediná položka počas príprav na sviatky. „Darčeky tvoria asi polovicu nákladov na prípravu Vianoc. S približne rovnakou sumou, teda s 200 eurami, musia domácnosti počítať aj pri nákupe potravín na sviatočný stôl či pri výzdobe. Celková suma za Vianoce sa tak môže vyšplhať aj na 400 eur,“ dopĺňa.

Počas tohto roka si napríklad mnohí Slováci pod stromčekom nájdu aj finančnú hotovosť. „Zaujímavým zistením prieskumu je nárast percenta ľudí, ktorí chcú na Vianoce darovať hotovosť. Kým pred piatimi rokmi išlo o 10 % respondentov, dnes je to skoro dvojnásobne viac, takmer 20 % ľudí,“ uviedol Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Rady pre finančne zdravšie Vianoce

1. Ešte predtým, ako sa vrhnete do víru nákupov, v pokoji si ujasnite, ČO a KOMU chcete darovať. Urobte si zoznam darčekov, ktoré plánujete nakúpiť, a zoznam obchodov, kde darčeky získate.

2. Skúste si dopredu stanoviť a vyčleniť z rodinných financií sumu, ktorú si môžete dovoliť minúť na sviatky, a neprekročte ju.

3. Odložte si z novembrovej a decembrovej výplaty časť peňazí a nakupujte priebežne počas oboch predvianočných mesiacov. Premyslené, plánované nákupy nám umožňujú lepšie sa rozhliadnuť po možnostiach, alternatívach a cenách.

4. Myslite tiež na finančnú rezervu. Aj po sviatkoch musíte zabezpečiť bežný chod domácnosti.

5. Klaďte si pri nakupovaní kritické otázky, niekoľkokrát. Pre nákupné správanie v predvianočnom období je príznačný fenomén tzv. emočných nákupov. Ľudia kupujú veci, ktoré by inak nekúpili, a za ceny, ktoré by za ne inokedy nezaplatili.

6. Dnes si už vďaka internetu viete veľmi ľahko porovnať, kde sú aké ceny a či svoj darček zbytočne nepreplatíte. Nenechajte sa nalákať ani na rôzne vianočné zľavy a skvelé kúpy. Držte sa svojho vianočného zoznamu.

7. Ceny rovnakých darčekov na internete sú často nižšie ako v kamenných obchodoch. Niektoré tovary kúpite cez internet dokonca až o tretinu lacnejšie.

8. Nezadlžujte sa kvôli Vianociam. Ak i napriek tomu siahnete po úvere (pôžička, spotrebiteľský úver, debet na kreditnej karte), stanovte si vopred, koľko budete po Vianociach mesačne schopní splácať. Neberte si úver kvôli maličkostiam a na nákup potravín. Platí totiž, že čím nižšia je pôžička, tým vyšší úrok zaplatíte. Ak sa zadlžujete, robte to len na nákup vecí, ktoré skutočne potrebujete a ktoré budete využívať dlhodobo.

9. Peniaze „navyše“ použite na oddlženie či vytvorenie rezervy, nie na ďalšie zadlženie. Vianočné odmeny si málokto odloží. V tom lepšom prípade ich ľudia minú, v tom horšom použijú ako akontáciu pri nákupe na splátky, čím sa kvôli vianočnej odmene zadlžia. Pozor, nerátajte s odmenami vopred, resp. nemiňte ich skôr, ako vám prídu na účet.