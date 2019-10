Záujemca o obchodovanie s kryptomenami by si mal byť vedomý rizík

Obchodovať s kryptomenami môže v podstate ktokoľvek, avšak investor by si mal byť vedomý možných rizík spojených so silnou volatilitou. „Rovnako rýchlo, ako môže investor sledovať rýchly nárast hodnoty svojho portfólia, môže sledovať aj jeho rýchly prepad do straty,“ povedal pre agentúru SITA hlavný analytik TopForex Patrik Mackových. Podľa odborníka na financie zo spoločnosti FinGO.sk Zoltána Čikesa je táto forma investície určená skúsenejším investorom. „Bežní klienti by mali byť v súvislosti s kryptomenami opatrní a ak sa v tejto problematike neorientujú, kryptomeny im práve pre ich vysokú rizikovosť neodporúčame,“ hovorí Čikes.

Virtuálne meny sú na jednej strane podľa analytika Across Private Investments Jakuba Rosu technologickou revolúciou, zároveň predstavujú experiment s nejasným koncom. Práve preto k nim treba pristupovať s rešpektom. „Až čas ukáže, či ide o špekulatívnu bublinu alebo technológiu, ktorá úplne zmení tradičný systém financií. Preto by mal byť podiel kryptomien na celkovom investičnom portfóliu klienta približne 5 %,“ uviedol pre agentúru SITA Rosa. Zlaté pravidlo pre každého, kto chce investovať do kryptomien, by malo podľa Rosu byť, že by mal klient investovať iba toľko, koľko je ochotný stratiť. Vysoký potenciálny výnos je totiž sprevádzaný turbulentným vývojom, ktorý výrazne prekonáva tradičné investície v podobe akcií či dlhopisov.

Rozloženie portfólia

Ako pokračoval Mackových, je dôležité si uvedomiť, že hodnota jednotlivých druhov kryptomien sa odvíja výlučne len od ponuky a dopytu, pričom je možné sledovať medzi nimi silný konkurenčný boj. Trh kryptomien je silne volatilný a často je možné sledovať prudký nárast alebo silný prepad cien jednotlivých digitálnych mien. Mackových neodporúča investovať všetko do jednej konkrétnej kryptomeny, ale klient by mal rozložiť svoje portfólio do nákupu viacerých kryptomien.

„Čo sa týka výberu konkrétnych digitálnych mien, lepšie je držať sa známych a overených ako experimentovať s neznámymi nováčikmi na trhu,“ radí Mackových. Klient totiž môže podľa neho ľahko naletieť podvodníkom. „Určite každý už počul o podvodnej kryptomene OneCoine, ktorej zakladatelia už čelia obvineniu. Ak niekto sľubuje rozprávkové výnosy, treba zbystriť pozornosť, pretože sa pravdepodobne môže jednať o podvod,“ hovorí Mackových.

Riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami sú podľa Čikesa dve. Prvé je všeobecné, spojené s vývojom ceny. Kryptomeny sú modernou alternatívou klasického menového systému regulovaného bankami, v niektorých štátoch už dokonca uznané aj ako akceptované platidlo. Rovnako ako peniaze majú však vždy iba takú hodnotu, akú im určí trh, resp. jeho dopyt. „Preto investícia, ktorá má dnes hodnotu tisíce eur, môže byť zajtra bezcenná a naopak. Platí ale pravidlo, že keď je niečo „cool a trendy“, býva cena nadhodnotená,“ povedal pre agentúru SITA Čikes. Druhé riziko súvisí práve s tým, že kryptomeny nie sú regulované.

Niekoľko klikov na internete

Aj keď teda s kryptomenami môže v súčasnosti obchodovať takmer každý, je dôležité sa na to vopred pripraviť, obrniť trpezlivosťou, poradiť sa s ľuďmi, ktorí už obchodujú a zoznámiť sa s možnými rizikami. K nákupu kryptomien podľa Rosu netreba veľa, stačí pár klikov na internete. Otvorenie účtu ponúka mnoho domácich či zahraničných platforiem a brokerov. „Možnosťou je aj nákup do tzv. virtuálnej peňaženky, príp. prostredníctvom finančných trhov cez tzv. futures kontrakty alebo nástroje, ktoré ceny kryptomien kopírujú,“ skonštatoval Rosa.

Ako pokračoval Mackových, najznámejšou kryptomenovou burzou je Bitfinex. „Pomerne novou burzou je Binance, ktorá sa rýchlo zaradila k špičke v tomto segmente a treťou najznámejšou burzou je Bitstamp. Samozrejme, existuje ešte viacero menších búrz, z ktorých si môžu investori vybrať tú, ktorá im najviac vyhovuje,“ povedal Mackových. Napriek súčasným výkyvom sa z hľadiska dlhodobej perspektívy javí trh kryptomien podľa neho ako efektívny nástroj na investovanie. Predpokladá sa, že s pribúdajúcim počtom platieb a investičných aktív bude smerovať nahor, stane sa stabilnejším a cenové výkyvy sa časom minimalizujú. „Avšak aj tak treba rátať s občasnou korekciou,“ doplnil Mackových.