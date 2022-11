Zbankrotovali ďalšie stovky Slovákov, uviedli aj najčastejšie uvádzané adresy ich bydliska

V októbri zbankrotovalo na Slovensku 900 ľudí. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 10,6 percenta. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesá už štyri mesiace za sebou. Avšak v medzimesačnom porovnaní je to nárast o 20,5 percenta. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.

Desiatky dlžníkov bez domova

V októbri zbankrotovalo aj 82 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách.

Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ich podiel predstavoval 9,1 percenta, čo je menej ako v predchádzajúcich mesiacoch.

Už 66 055 osobných bankrotov

„Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb boli ulice sv. Cyrila a Metoda v Senici so šiestimi dlžníkmi a Poštárka v Bardejove so štyrmi zbankrotovanými osobami,“ doplnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra tohto roka to bolo 66 055 osobných bankrotov. V tomto roku od začiatku januára do konca októbra zbankrotovalo 7 993 Slovákov.