Rast cien sa podľa analytikov nezastaví ani v ďalších mesiacoch, zdražovanie potravín bude naberať na sile

Zdražovanie by podľa odhadov analytikov malo pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Stále očakávajú dvojcifernú infláciu, no v druhej polovici roka by mohla od svojho vrcholu podľa nich postupne klesať.

Inflácia v šiestom mesiaci podľa Štatistického úradu SR medziročne rástla už sedemnásty mesiac za sebou. Kým jej hodnota v júni minulého roka bola ešte na úrovni 2,9 %, v júni tohto roka sa dostala na maximum za posledných 22 rokov, a to na 13,2 %.

Dôsledky rastu cien komodít

Ako skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, súčasný nárast cien je možné nazvať „komoditnou infláciou“. Do veľkej miery je spôsobená práve rastom cien komodít, či už energetických alebo neenergetických, a to ako dôsledok pandémie, problémov v dodávateľských reťazcoch a geopolitického napätia.

„V dôsledku toho, že energie predstavujú vstup pre všetky firmy, nielen pre výrobu, ale aj bežnú činnosť, napríklad elektrina či vykurovanie, pozorujeme inflačné tlaky vo všetkých kategóriách produktov a služieb,“ skonštatoval analytik.

Zdražovanie bude naberať na sile

Analytička 365.bank Jana Glasová, očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia na Slovensku dvojciferná a v letných mesiacoch bude prekračovať hranicu 13, resp. 14 %.

„Zároveň predpokladáme, že priemerná inflácia za celý tento rok sa bude približovať k úrovni 12 %,“ poznamenala Glasová. Smerom nahor budú infláciu tlačiť podľa nej hlavne vysoké ceny potravín, ropy a energií. „Drahé potraviny nás budú trápiť celý tento rok a ich zdražovanie bude ešte naberať na sile,“ hovorí analytička.

Signály vrcholu inflácie

Podľa Horňáka sa objavujú signály, že inflácia dosahuje v týchto mesiacoch svoj vrchol a v druhej polovici roka by mohla začať postupne klesať. „Očakávame, že inflácia na Slovensku dosiahne v tomto roku v priemere 11,4 %, prioritou pre krajiny s dosahom na ďalší vývoj inflácie či ekonomiky je teraz zabezpečenie dostatku alternatívnych dodávok plynu či elektriny, čím sa môže znížiť aj tlak na trhu s energiami,“ dodal Horňák.

Neskoršie zmierňovanie rastu cien bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka najskôr len veľmi pozvoľné. Inflácia by tak mala podľa neho zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka. Okolo úrovne 10 % by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku.