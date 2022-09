Zdražovanie nás potrápi aj v nasledujúcich rokoch, analytici zvyšujú svoje odhady rastu inflácie

Pre vývoj v posledných týždňoch Slovenská sporiteľňa pristúpila k zmene odhadu rastu cien. Pred mesiacom ešte očakávala tohtoročnú infláciu na úrovni 11,4 %.

V stredu ráno Štatistický úrad SR informoval, že spotrebiteľské ceny na Slovensku v auguste medziročne vzrástli o 14 %. Inflácia dosahuje najvyššie úrovne od začiatku milénia.

Zdražovanie energií

„Predpokladáme, že priemerná medziročná miera inflácie presiahne v tomto roku 12 %, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky a neistotu na trhoch,“ vyjadril sa analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Sporiteľňa zároveň zdvihla odhad inflácie aj do ďalších rokov. V roku 2023 by mala podľa ich odhadu dosiahnuť 10 %, pričom o niečo vyššiu než v „normálnych“ časoch ju predpokladá aj v rokoch 2024 a 2025, a to najmä na vrub cien energií a efektov prelievania sa do ekonomiky, keďže vnímajú signály, že zvýšené ceny energií tu s nami ostatnú dlhšie a konečný dopad na spotrebiteľov sa bude len postupne rozkladať v čase.

„Odhad inflácie však môže byť aj výrazne revidovaný, nakoľko v súčasnosti ešte nepoznáme, na akej úrovni budú stanovené ceny energií v budúcom či ďalších rokoch, a tak zatiaľ môžeme vychádzať iba z niektorých medializovaných informácií či vlastného odhadu potenciálne prijímaných krokov na národnej alebo európskej úrovni,“ povedal Horňák.

Dynamika inflácie

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák si myslí, že inflácia by už v auguste mohla dosiahnuť svoj vrchol. K zmierneniu medziročnej inflácie by v septembri mohol napomôcť podľa neho i technický vplyv vyprchania efektu zrušených obedov zadarmo na školách. Aj pri ostatných položkách spotrebného koša by ďalšiemu zrýchľovaniu inflácia mala brániť najmä vysoká porovnávacia báza.

„Rast cien však ostane silný a spomaľovanie dynamiky medziročnej inflácie bude najskôr len veľmi pozvoľné. Inflácia by mala zotrvať na úrovni okolo 13 % až do konca tohto roka,“ domnieva sa Koršňák.

Nad úrovňou 10 % by sa pritom rast cien mal udržať podľa neho aj v budúcom roku. Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, budú ceny plynu, elektriny a tepla.

„Plné premietnutie trhových cien do cien pre domácnosti by v budúcom roku zrýchlilo infláciu až k úrovniam okolo 25 až 30 %. Stále však predpokladáme, že vláda nárast cien energií pre domácnosti bude výrazne tlmiť a celková inflácia sa tak udrží na podobných úrovniach ako v tomto roku,“ dodal Koršňák.