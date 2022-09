Zdražovanie sa podľa analytika tak skoro nazastaví. V ktorej časti budúceho roka pocítime najviac rast cien?

Inflácia na Slovensku je a aj ostane naďalej vysoká. Ako na pondelkovom biznis stretnutí povedal hlavný ekonóm Tatra banky Róbert Prega, cena ropy a plynu oproti minulému roku významne stúpla. Dopad na infláciu je teda podľa neho, pochopiteľne, veľký.

„Budúcnosť nie je, čo bývala,“ skonštatoval analytik. Pod významné zdražovanie na Slovensku sa okrem cien energií podpisujú aj vysoké ceny potravín. Podľa analytika sa rast cien potravín ešte zvýrazní. No zároveň predpokladá, že v budúcom roku by sa zdražovanie potravín malo spomaliť.

Kritický prvý kvartál roka

To, či už je maximum inflácie za nami, rozhodnú podľa Pregu ceny energií. Čaká na rozhodnutie vlády pri riešení energetickej krízy. Pokles je očakávaný v druhej polovici budúceho roka. „Mohli by sme sa dostať aj na jednociferné číslo, no celoročný priemer bude dvojciferný,“ myslí si analytik. Najmä prvý kvartál budúceho roka bude podľa neho kritický, inflácia sa môže priblížiť aj k 20 %.

Inflácia má množstvo negatívnych vplyvov, ujedá nám napríklad z ekonomického rastu. Ešte na konci vlaňajška očakávali analytici Tatra banky v nasledujúcich dvoch rokoch tempo rastu okolo piatich percent, čo je podľa Pregu pomerne silný rast. „To sa nám rozplynulo po začiatku vojny,“ doplnil analytik.

Výhľad je negatívny

Na roky 2022 a 2023 tak revidovali ekonomický rast na 2 % a nedávno na jedno percento. Ide teda o veľmi nízke tempo ekonomického rastu. Najmä rok 2023 bude silný na prostriedky z plánu obnovy, bez nich by prognóza ekonomického rastu bola mierne v mínuse.

Odhadovaný potenciál slovenskej ekonomiky podľa analytika klesá a výpadok po COVID-19 nedobiehame. „Naopak, vyhliadky sa každým rokom zhoršujú,“ poznamenal Prega. Zaostávame podľa neho za priemerom EÚ. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa zhoršuje. „Výhľad je naozaj negatívny. Riešenia existujú, ale ochota prijať ich je už úplne iný problém,“ dodal Prega.