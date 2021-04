Zisk ČSOB stavebnej sporiteľne výrazne klesol, na výplatu dividend pôjde takmer 400-tisíc eur

ČSOB stavebná sporiteľňa, ktorá je v rámci trhu stavebného sporenia na Slovensku najmenšou spoločnosťou, dosiahla v minulom roku čistý zisk 833-tisíc eur. V medziročnom porovnaní je to podľa zverejnených informácií pokles o 28 percent. Necelú polovicu z vlaňajšieho zisku má firma v pláne použiť na výplatu dividend, a to sumu 386-tisíc eur.

Stav klientskych úverov v medziročnom porovnaní klesol. Kým na konci decembra 2020 to bola suma 123,68 milióna eur, na konci roka 2019 to bol objem 132,82 milióna eur. Znížil sa aj objem prijatých vkladov od klientov, a to o 14 percent na 181,4 milióna eur.

Rok predtým sa spoločnosti darilo. Jej čistý zisk v roku 2019 medziročne vzrástol až o 74,2 percenta na 1,16 milióna eur. Je to zároveň najvyššia úroveň zisku od roku 2016. Tento výsledok firma dosiahla podľa jej vyjadrení vďaka cielenému predaju výnosnejších úverových produktov. Výraznou mierou prispeli k dosiahnutému výsledku aj kontinuálne opatrenia na strane nákladov, ktoré sa podarilo znížiť.

ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla na Slovensku v júni 2000. Licenciu na činnosť stavebnej sporiteľne získala v októbri 2000 a svoje služby začala poskytovať 1. decembra 2000. Firma je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou ČSOB SR, ktorá patrí do belgickej skupiny KBC.