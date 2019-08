Zisk Privatbanky v prvom polroku mierne poklesol

Polročný zisk Privatbanky medziročne klesol o 9,3 %. Ako vyplýva zo zverejnených informácií, od začiatku januára do konca júna tohto roka banka dosiahla čistý zisk 4,85 mil. eur. Prevádzkové výnosy, v rámci ktorých sa banke darilo tak v rámci úrokov, ako aj poplatkov, stúpli, avšak spoločnosť mala vyššie prevádzkové náklady. Stav klientských úverov vzrástol medziročne o 5,4 % na 388,37 mil. eur a vklady klientov stúpli o 10,4 % na 595,19 mil. eur.

V minulom roku dosiahla banka zisk 8,43 mil. eur pri poklese o 10,7 %. Banka dosiahla podľa jej vyjadrení vo väčšine ukazovateľov hospodárske výsledky v súlade so stanoveným plánom, pričom plánovaný zisk po zdanení výrazne prekročila. Na celý tento rok si banka naplánovala, že dosiahne čistý zisk 8,9 mil. eur, čo by v porovnaní so skutočnosťou minulého roka znamenalo mierny nárast zhruba o 6 %.