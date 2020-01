Získať pôžičku môžu aj seniori, banky však majú pri posudzovaní svoje kritériá

Aj dôchodcovia môžu získať pôžičku a majú rôzne možnosti. Najčastejšie sa dá pre ľudí na dôchodku získať bežný spotrebný úver v banke. Každý dôchodca žiadajúci o pôžičku od banky, je posudzovaný individuálne. „Každá banka má svoje kritéria a požiadavky pri schvaľovaní pôžičky a povolenom prečerpaní pre seniorov,“ hovorí analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková. Banky pri pôžičke pre dôchodcov posudzujú podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika primárne dva parametre, a to vek a výšku dôchodku.

Pod kritériom veku sa myslí podľa Búlika vek, dokedy musí byť celá pôžička vrátane úrokov splatená. Tento vek pri bankách na Slovensku kolíše medzi 62 a 70 rokmi. „Niektoré banky síce hovoria, že vek nie je striktne daný a žiadosti posudzujú individuálne, avšak v praxi banky len výnimočne poskytnú pôžičku, ktorú by klient splatil ako sedemdesiatnik,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

Čo je však podľa neho paradoxné, v prípade úverov na bývanie počet klientov, ktorým splatenie tohto úveru vychádza až po sedemdesiatke, v bankách výrazne rastie. „Aktuálne už pri každom desiatom úvere bude jeden z dlžníkov pri splatení úveru starší ako 70 rokov,“ konštatuje Búlik. Banky však v tomto prípade majú úver zabezpečený nehnuteľnosťou, čo riziko problémov pri možnom nesplácaní znižuje. Pri pôžičke posudzujú primárne výšku dôchodku, ak však vie človek vydokladovať aj iný pravidelný príjem, vedia ho zobrať do úvahy.

Na čo si dávať pozor?

Ak si chcete dôchodca požičať, mal by si dať pozor podľa Hudákovej najmä na preplatenie úveru. Dôležité je sledovať nielen výšku úrokovej sadzby, ale hlavne ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Tá vyjadruje podľa Hudákovej výhodnosť úveru lepšie než úrok. Do úvahy treba vziať aj dĺžku splácania, výšku splátky a zabezpečenie, prípadne ďalšie služby, napríklad poistenie úveru. „Aj pre dôchodcov platí rovnaké pravidlo ako pre mladšie ročníky, aby splátka nepresiahla tretinu ich príjmu,“ doplnil Búlik.

Dôchodca by si mal podľa Hudákovej presne stanoviť, na čo chce peniaze z pôžičky použiť. Nemali by to byť veci a služby bežnej spotreby. Malo by ísť o dlhodobejšie investície, ako napríklad auto, bývanie a podobne. Dôchodca by sa zároveň mal podľa Hudákovej rozhodnúť, či využije účelovú lacnejšiu pôžičku a dá si pozor na zdokladovanie jej účelu v stanovenom termíne, alebo využije bezúčelovú drahšiu avšak pohodlnejšiu pôžičku, kde nemusí myslieť na to, čo a dokedy treba banke preukázať.

Banky si treba porovnať

Podľa Búlika by sa mali dôchodcovia vyhýbať povolenému prečerpaniu, ktoré patrí k najdrahším pôžičkám. Z pôžičiek bez založenia nehnuteľnosti je relatívne najvýhodnejším podľa neho spotrebný úver. Keďže úroky pri ňom kolíšu medzi 3,9 a 10 % ročne, je ideálne si produkty jednotlivých bánk porovnať. Negatívom spotrebných úverov je však podľa analytika najmä vysoká splátka, ktorá je spôsobená krátkou maximálne osemročnou splatnosťou.

V minulosti poskytovali spotrebiteľské pôžičky pre dôchodcov aj viaceré nebankové spoločnosti. Išlo o pôžičky so založením nehnuteľnosti. V súčasnosti takáto forma už nie je podľa Hudákovej možná, a aktuálne ju neponúka podľa nej žiadna známa a overená nebanková spoločnosť. Dôchodcovia by si však mali dať podľa nej pozor na rôzne súkromné pôžičky, keďže nie sú vôbec regulované a mohli by ľahko prísť o strechu nad hlavou.