Žitňanskej návrhy zákonov dostali zelenú v parlamente, zlepšia pracovné podmienky pre ZŤP a fungovanie chránených dielní

Parlament schválil štvoricu legislatívnych návrhov od nezaradenej poslankyne Jany Žitňanskej (Za ľudí). Novelou zákona o službách zamestnanosti sa majú zlepšiť podmienky pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a chránených pracoviskách a predovšetkým upraviť fungovanie chránených dielní tak, aby boli flexibilnejšie.

Príspevky pre občanov so ZŤP

Druhou novelou zákona o službách zamestnanosti od poslankyne Žitňanskej sa má posilniť zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľovi sa dá možnosť plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Ďalšou schválenou novelou zákona sa umožní určenie rozsahu osobnej asistencie aj vopred podľa činností uvedených v prílohe zákona, pre ktoré existuje predpoklad, že si ich fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže vykonávať sama v období po ukončení poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby a počtu hodín, ktoré budú potrebné na ich vykonanie.

Návšteva pôrodnej asistentky

Posledným schváleným návrhom od poslankyne Žitňanskej je novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Od januára 2024 sa budú plne hradiť z verejného zdravotného poistenia dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva.

Cieľom tohto návrhu je zistiť podmienky v sociálnom prostredí, kde príde po pôrode, či je pripravená k pôrodu, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať vo všeobecnosti a podobne.