Zlato naďalej dosahuje rekordné úrovne

Zlato tento týždeň láme rekordy. Na komoditnej burze CME zlato v pondelok otvorilo obchodovanie s cenou 1 807 dolárov za uncu, pričom v stredu obchodovanie uzavrelo pri cene 1 868,6 dolára. Ako informuje prevádzkový riaditeľ Golden Oak Trust František Burda, k rastu hodnoty žltého kovu prispievajú aj nové dohody z EÚ a USA. Hranicu 2 000 dolárov zlato podľa Burdu možno zdolá v tomto týždni.

Podľa Citigroup Inc. budú ceny oveľa vyššie. Je to len otázka času a čoskoro ceny zlata prekonajú rekordné úrovne z roku 2011, a to 1 921,17 dolára za uncu. Analytici banky hovoria, že zlato sa do šiestich až deviatich mesiacov vyšplhá na historickú cenovú úroveň. Taktiež tvrdia, že do troch až piatich mesiacov je 30-percentná pravdepodobnosť, že cena bude až na 2 000 dolárov.

Investori sa obávajú druhej vlny pandémie

Ako skonštatoval hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda, investori sa boja druhej vlny pandémie. Horúčkovito tak skupujú už aj striebro, ktorého cena je najvyššia za niekoľko rokov. Investori sa obávajú, že druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 bude minimálne podobne vážna ako prvá vlna. Vláda a centrálne banky tak budú musieť podľa ekonóma ešte viac než doposiaľ zachraňovať jednotlivé ekonomiky pred kolapsom za cenu obrovských schodkov a dlhov. Hrozia otrasy na finančných trhoch a v bankovníctve, proti čomu aj striebro predstavuje podľa Kovandu poistku.

Americká ekonomika sa stretáva s obzvlášť závažným rozšírením pandémie v spojení s extrémne expanzívnou menovou politikou tamojšej centrálnej banky a stlačovaním úrokových sadzieb oslabuje dolár, a teda drahé kovy sa tak stávajú podľa Kovandu atraktívnymi. V posledných dňoch striebro dokonca sťahuje náskok zlata.

(1 EUR = 1,1578 USD)